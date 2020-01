Programmi TV da non perdere stasera, sabato 25 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 25 gennaio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la sesta puntata di MasterChef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri valutano i piatti di nuovi aspiranti chef, che tentano di aggiudicarsi il titolo di MasterChef italiano. La Mystery Box oggi prevede la preparazione del cous cous. Il vincitore della prova avrà un vantaggio nell'Invention Test, in cui i protagonisti saranno gli agrumi. Chi sarà eliminato?

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In questo episodio: un seno fatto male da rimettere a posto, un mento ustionato da sistemare e il viso troppo gonfiato di un transgender da far tornare a dimensioni accettabili.

Giovani, carini, assassini!, ore 21:05 Crime investigation

Cosa si cela dietro gli omicidi commessi da adolescenti? In Ohio, vengono ritrovati i corpi di 6 persone in una fattoria. A Philadelphia, i pompieri tentano di domare un incendio in una struttura abbandonata. Dentro, ritrovano il corpo di una bambina di 9 anni.

Gli Immortali, ore 21:15 Sky Arte

Giorgio Porrà racconta artisti indimenticabili e l'incanto poetico dei cimiteri che accolgono le loro spoglie. Nell'episodio: Audrey Hepburn e Alberto Sordi.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Palco, doppio palco, ore 21:15 Comedy Central

Dal Teatro Novelli di Rimini, sei spettacoli monografici da non perdere dei migliori comici italiani del momento. Stasera, Antonio Cornacchione.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della sesta stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, la dr.ssa Dawn si occupa di una donna con una rara malattia genetica che le ha coperto il viso di tumori. Intanto, il dr. Christian visita un uomo con testicoli così doloranti da impedirgli i movimenti.

Ed Stafford: scontro tra titani, ore 21:00 Discovery Channel

Ed Stafford vola in Kazakistan per sfidare l'ex soldato delle forze speciali coreane Ken Rhee. L'avventuriero incontra numerosi pericoli, tra cui alcuni lupi, e compie alcuni errori durante il percorso.

Tesori perduto: l’ultimo Faraone, ore 20:55 National Geographic

Nuove analisi sui tesori ritrovati nella tomba di Tutankhamon mostrano le pratiche bizzarre compiute dalla dinastia del faraone. E il DNA rivela segreti sconvolgenti.

Contact, ore 21:05 Discovery science

Dubitando dei documenti ufficiali, Paul e Kawa indagano sul luogo di un presunto schianto UFO in Argentina. Sara e Nick si occupano di alcuni avvistamenti a Phoenix.

Ascesa e caduta di Mussolini, ore 21:00 History

La vita di Mussolini dalla marcia su Roma a piazzale Loreto, con una particolare attenzione agli aspetti spesso inediti della dimensione privata, come i rapporti con i familiari.

Squali: presa diretta, ore 21:10 Nat Geo Wild

Gli esperti analizzano le immagini amatoriali catturate dai turisti, che mostrano il comportamento degli squali. Un grande squalo bianco ha individuato la sua nuova preda: un ricercatore.

Serie TV in onda stasera

His dark materials - Queste oscure materie, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Rivediamo in replica il finale di stagione di “His dark materials - Queste oscure materie”, la serie tv tratta dall'omonima trilogia letteraria fantasy dello scrittore britannico Philip Pullman e tratta della storia di Lyra Belacqua, giovane ragazzina che vive nella Oxford di un mondo parallelo. La serie è ambientata in un mondo parallelo, dove l'anima degli esseri umani si manifesta fisicamente nella forma di un animale: il proprio personalissimo daimon.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della seconda stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime vediamo invece la sedicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Deception, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:14, rivediamo “Deception”, la serie poliziesca con protagonista l'illusionista Cameron Black. Dopo che la sua carriera di mago viene rovinata da uno scandalo, Black diventa il primo consulente illusionista a collaborare con l'FBI nella risoluzione di crimini particolarmente strani.

Splitting up together, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la seconda stagione di “Splitting up together”, la serie tv che segue le vicende di una coppia che, dopo il divorzio, improvvisamente si riappacifica. La coppia ha tre figli che vivono in casa con un genitore a settimane alterne, mentre l'altro vive nell'appartamento del garage sul retro della casa.

The last ship, ore 21:14 Premium Action

Su Premium Action vediamo invece “The last ship”, la serie tv basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del USS Nathan James, un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, cerca di evitare l’estinzione dell'umanità, cercando le cause del virus.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Missione cuccioli, ore 21:00 DeA kids

Continua la trasmissione che vede Simone Dalla Valle dispensare vari consigli sulla cura dei cani. Le telecamere seguono Simone mentre accompagna i ragazzi e le famiglie alla scelta del cucciolo, con tanti suggerimenti su come accudirlo.

44 gatti, ore 21:00 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:50 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

Guarda anche i film in onda stasera in TV