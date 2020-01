Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 25 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 25 gennaio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mamma o papà, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Diretto da Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Marino. Due coniugi divorziati ingaggiano una guerra senza esclusione di colpi per non ottenere la custodia dei figli. Remake di una commedia francese che mette in mostra la bravura del cast.

I Delitti del BarLume – Ritorno a Pineta, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Il secondo e ultimo appuntamento con le nuove storie de I Delitti del BarLume, ti aspetta in prima TV, su Sky Cinema Comedy e su Sky On Demand. A spezzare la tranquilla quotidianità della stagione estiva di Pineta questa volta è l’inaspettato ritorno di uno dei suoi cittadini più amati: il Viviani del BarLume. Avete capito bene, a fare Ritorno a Pineta è proprio lui, l’adorato il “barrista” interpretato da Filippo Timi, dopo due anni di assenza e migliaia di chilometri di distanza, è finalmente tornato. Regia di Eugenio Cappuccio, Roan Johnson, con Filippo Timi, Enrica Guidi, Massimo Paganelli, Marcello Marziali e Atos Davini.

Sogno i una notte di mezza età, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

“Sogno di una notte di mezza età” è la pellicola diretta e interpretata dal talentuoso Daniel Auteuil, con Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte. Depardieu è Daniel, un uomo di mezza età dalla spiccata immaginazione, sposato con Isabelle. Il suo migliore amico è Patrick, che a settant’anni ha deciso di cambiare vita lasciando la moglie e fidanzandosi con la ventenne Emma, una ragazza piena di vita e dai modi provocanti. Patrick decide di presentare la sua nuova fiamma a Daniel e Isabelle e si fa invitare a cena dalla coppia. Nel corso dell’incontro, però, la fantasia del padrone di casa comincia a galoppare, stuzzicata dalla prorompente Emma, con esiti esilaranti e imprevedibili. Piccante commedia omaggio ai 70 anni del regista e attore francese Daniel Auteuil.

Una famiglia perfetta, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana 2012 per la regia di Paolo Genovese, con Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Carolina Crescentini ed Eugenio Franceschini. Leone è ricco, potente e misterioso, oltre che essere un uomo profondamente misterioso. La notte di Natale decide di chiamare una compagnia di comici e far interpretare loro i parenti che non ha mai avuto: ognuno con le proprie storie alle spalle, gli attori si vedono costretti a mettere in scena una parodia di famiglia perfetta finché la pantomima non degenera con l’intervento di Alicia.

Grace – Ispirazione cercasi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia americana del 2018 per la regia di Devin Adair, con Katie Cassidy, Tate Donovan, Matthew Lillard, Debby Ryan e Missi Pyle. Charlie è uno scrittore che ha visto il successo, ma è alle prese con un terribile blocco dello scrittore che non gli permette di finire il suo lavoro. Con le scadenze che si avvicinano, il suo agente e migliore amico Bernie gli manda Dawn, una giovane belligerante, con lo scopo di dargli una scossa.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Gioco di donna, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2004 diretto da John Duigan, con Charlize Theron, Penelope Cruz, Stuart Townsend, Thomas Kretschmann e Steven Berkoff. In una notte del 1933, mentre lavora alla sua scrivania nel St. John's College di Cambridge, l’irlandese diciannovenne Guy Malyon si vede irrompere nella stanza una donna bagnata fradicia, la più bella che lui abbia mai visto. Da quell’incontro i due vivranno la loro relazione tra mille incongruenze, illusioni e drammi.

Dal profondo del cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Un film diretto da Christopher Cain, con Jon Gries e Elaine Hendrix. La vera storia di Richard Wallrath, un uomo texano i cui demoni interiori hanno fatto toccare il fondo in tutti i campi della vita. Dopo aver perso tutto, Richard trova la fede grazie ad un’enigmatica figura spirituale e cerca di rimettersi in sesto per recuperare l’amore dei figli. Un film ricco di speranza e fede, per riconnettersi a sé e all’amore.

Il gladiatore, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Regia di Ridley Scott. Un film con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris, Oliver Reed, Djimon Hounsou. Il generale romano Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, ha condotto ancora una volta i suoi legionari alla vittoria, ed ora spera di poter tornare alla sua famiglia. Ma il sovrano Marco Aurelio, oramai vecchio e stanco, gli chiede di assumere il comando dell'impero dopo la sua morte. L’epico colossal di Ridley Scott, imperdibile.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji, ore 21:15 su Sky Cinema Adventure

Film del 1995 diretto da Joe Johnston, con Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst, Patricia Clarkson, Jonathan Hyde. Alan Parrish sta giocando con la sua amica Sarah a un gioco da tavolo. Quando è il suo turno di lanciare i dadi, scompare improvvisamente, ritrovandosi in una giungla e vivendo un’incredibile avventura piena di soprese. Un fantasy intramontabile, da vedere insieme a tutta la famiglia.

Black Beauty – Una storia di coraggio, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film drammatico americano del 2015 per la regia di Daniel Zirilli, con Luke Perry, Bruce Davison, Sarah Ann Schultz, Anthony Del Negro, Jennifer Mckenzie. Audrey ha 15 anni e ama gli animali. Nel tempo libero fa volontariato in un rifugio dove, un giorno, si trova al cospetto di un magnifico stallone nero maltrattato dal suo ex proprietario e, pertanto, a rischio soppressione. Lo chiama Black Beauty, e i due diventano amici. Audrey chiede al padre di poterlo tenere presso il nonno in un ranch, e insieme si ritroveranno a vivere una delle estati più belle delle loro vite.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Divergent, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film diretto da Neil Burger, con Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Maggie Q, Kate Winslet, Zoë Kravitz. In un futuro dove si deve scegliere la propria classe sociale, appartenere ai Divergent comporta dei pericoli. Film tratto da un videogioco di grande successo, un action movie visionario.

King Arthur: il potere della spada, ore 21:14 su Premium Cinema

Sky ha scelto per te un film che mescola azione, storia e magia. La pellicola è del 2017 e diretta da Guy Ritchie, con Djimon Hounsou, Jude Law, Aidan Gillen, Charlie Hunnam e Eric Bana. Un tempo uomini e maghi convivevano pacificamente, ma quel tempo è finito ed è subito guerra. Durante la battaglia cruciale per Camelot e l’assalto finale di Mordred al castello di Uther Pendragon, accade di tutto: gli elefanti gargantueschi muoiono, i soldati vengono inceneriti dalla magia, le mura e i ponti crollano come se fossero di creta. Eppure, neanche un nemico tanto spaventoso può nulla contro il potere di Excalibur.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Net – Intrappolata nella rete, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un film di Irwin Winkler, con Sandra Bullock, Jeremy Northam, Dennis Miller, Diane Baker. Un'esperta di computer, specializzata nell'individuare virus e debellarli, scopre un complesso gioco per inserire virus negli apparati più delicati di Internet. Un’organizzazione che vuol distruggere l'economia americana le dà la caccia. Un vibrante thriller nel mondo dell’informatica.

Formula per un delitto, ore 21:14 su Premium Cinema Energy

Thriller psicologico del 2002 diretto da Barbet Schroeder, con Sandra Bullock, Ben Chaplin, Ryan Gosling, Michael Pitt e Chris Penn. Il cadavere di una giovane donna viene trovato nel bosco di una cittadina costiera della California. L’indagine, affidata alla detective Cassie e al suo partner Sam, fa pensare ad un atto di violenza puramente casuale. Ma quando la protagonista decide di scavare a fondo nella faccenda, arriva a due giovani, Richard e Justin, ambiziosi e convinti di poter mettere in atto il delitto perfetto.

Il ragazzo della porta accanto, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film thriller del 2005 diretto da Rob Cohen, con Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Ian Nelson, John Corbett e Kristin Chenoweth. Claire Peterson è un’insegnante bella e disperata, a causa della separazione dal marito Garrett che la tradisce. Il suo umore cambia quando nella casa accanto arriva Noah Sandborn, un aitante diciannovenne rimasto orfano e accolto da un vecchio prozio. Tra i due si instaura un’attrazione proibita che finisce con l’andare troppo oltre.

