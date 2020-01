Volete vedere tutte le intrigate storie de I delitti del Barlume dalla prima andata in onda nel 2013 fino alla sesta trasmessa nel 2018? Niente di più facile. Basta andare su Sky Cinema Collection da lunedì 6 a domenica 12 gennaio e godersi i dodici film già trasmessi. Una ripassata generale in compagnia dell’arguto barista-detective Massimo (Filippo Timi), barista dell'immaginaria cittadina di Pineta, situata sulla costa toscana tra Pisa e Livorno.



In ogni episodio il sarcastico e ombroso gestore del BarLume, si trova a indagare su alcuni delitti che avvengono a Pineta, aiutato suo malgrado dai suoi clienti più affezionati: Aldo Griffa (Massimo Paganelli), Pilade Del Tacca (Atos Davini), Gino Rimediotti (Marcello Marziali), Ampelio Viviani (Carlo Monni) - solo per la prima stagione - e Emo Bandinelli (Alessandro Benevenuti) - dalla seconda stagione in poi.



La fiction è stata girata principalmente a Marciana Marina, trasformata ogni anno per alcune settimane, in un vero e proprio set cinematografico dove la produzione costruisce interamente il bar di Pineta: il “BarLume”. Negli anni per le riprese sono state scelte anche altre zone dell'Isola d'Elba come Marina di Campo, Rio Marina, Monte Capanne e Portoferraio.



Protagonisti della serie, oltre al barista-investigatore Massimo Viviani (Filippo Timi) e ai quattro vecchietti buontemponi sono: l'avvenente cameriera Tiziana (Enrica Guidi), il commissario Vittoria Fusco (Lucia Mascino) e Marchino (Paolo Cioni), ex di Tiziana. Nella seconda stagione a causa della morte dell’attore Carlo Monni, Ampelio Viviani (zio di Massimo) è stato idealmente sostituito da Emo Bandinelli (ex suocero di Massimo), interpretato da Alessandro Benvenuti.



Questi i titoli nell’ordine:



IL RE DEI GIOCHI

LA CARTA PIÙ ALTA

LA TOMBOLA DEI TROIAI

LA BRISCOLA IN CINQUE

IL TELEFONO SENZA FILI

AZIONE E REAZIONE,

ARIA DI MARE

LA LOGGIA DEL CINGHIALE

UN DUE TRE STELLA

BATTAGLIA NAVALE

IL BATTESIMO DI AMPELIO

HASTA PRONTO VIVIANI.

I titoli sono disponibili on demand nella collezione I DELITTI DEL BARLUME