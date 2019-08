I migliori film di Robin Williams da vedere oggi su Sky

Sono trascorsi cinque anni da quando Robin Williams si è tolto la vita. Per rendergli omaggio Sky Cinema Due proporrà una maratona di film che lo vedono protagonista, domenica 11 agosto , a partire dalle 10.30. Continua a leggere e scopri i titoli in onda.

Era l’11 agosto 2014 quando Robin Williams, uno degli attori più apprezzati di sempre, moriva. Non solo attore premio Oscar, ma anche doppiatore, comico e produttore, ha incantato una quantità innumerevole di spettatori, che lo hanno immortalato nei suoi ruoli più iconici.

I film che andranno in onda su Sky Cinema Due sono alcuni dei più importanti titoli che vedono l’attore protagonista.

Il primo film è Jumanji, l’iconico titolo degli anni Novanta dove Williams rimane intrappolato in un gioco da tavolo. Poi sarà la volta di Good Morning, Vietnam, commedia ambientata durante la guerra che lo vede nei panni di un irriverente dj radiofonico.

Piume di struzzo è il remake de Il vizietto. Nel film il giovane Val, prossimo alle nozze con la figlia di un conservatore, chiede al padre e al suo compagno di fingersi eterosessuali durante la visita dei futuri suoceri.

Sarà trasmesso anche Hook-Capitan Uncino, avventura diretta da Steven Spielberg in cui Robin Williams interpreta un Peter Pan ormai cresciuto e costretto a tornare sull’Isola che non c’è per salvare i figli rapiti da Capitan Uncino.

Sarà poi la volta di un documentario HBO del 2018, Nella mente di Robin Williams.

In prima serata, invece, andrà in onda il film che gli è valso il premio Oscar® come miglior attore non protagonista nel 1998, Will Hunting-Genio ribelle, scritto e interpretato da Matt Damon e Ben Affleck.

In seconda serata chiude la programmazione The Final Cut, il thriller fantascientifico il cuo scopo è far riflettere sull’invasività della tecnologia video.