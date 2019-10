I migliori film con Charlize Theron

Charlize Theron torna al cinema con Non succede, ma se succede... , film diretto da Jonathan Levine dove recita insieme a Seth Rogen. L'ex modella sudafricana (ma naturalizzata statunitense) ha fatto tantissima strada dai suoi esordi nella moda, fino a diventare una star di Hollywood e a portarsi a casa un Oscar come Miglior attrice protagonista: per ripercorrere la sua carriera da attrice, ecco i dieci migliori film con Charlize Theron.

CHARLIZE THERON, DA MODELLA A DIVA DEL CINEMA

La sua carriera da modella è cominciata proprio in Italia: chi negli anni '90 è mai stato davanti a un televisore, si ricorderà del malizioso spot della Martini che la vede protagonista nella splendida cornice di Santa Margherita Ligure. Da allora, di strada ne ha fatta parecchia, diventando una star di Hollywood e arrivando addirittura ad aggiudicarsi un Oscar come Miglior attrice protagonista. Per ripercorrere e celebrare la sua fortunata carriera, ecco raccolti in ordine cronologico i dieci migliori film di Charlize Theron, l'attrice sudafricana (ma naturalizzata statunitense) che è tra le più gettonate dive degli ultimi anni.

I 10 MIGLIORI FILM CON CHARLIZE THERON

L'avvocato del diavolo

Kevin Lomax (Keanu Reeves) è un avvocato senza scrupoli, disposto a far assolvere anche chi è chiaramente colpevole dei peggiori misfatti pur di affermare il suo nome. Grazie alla sua fama viene assunto da uno studio legale di New York, dove si trasferisce con la moglie Mary Ann (Charlize Theron). Ben presto, però, scopre che il suo datore di lavoro (Al Pacino) ha un background a dir poco... mefistofelico. Qui Charlize non è ancora al suo massimo potenziale, ma sta già dimostrando di non essere soltanto l'ennesima modella prestata al grande schermo.

Anno: 1997

Genere: thriller, fantastico

Regia: Taylor Hackford

Cast: Charlize Theron, Al Pacino, Keanu Reeves, Jeffrey Jones, Connie Nielsen

Le regole della casa del sidro

Homer Wells (Tobey Maguire) è un ragazzo cresciuto nell'orfanotrofio gestito dal bonario dottor Larch (Michael Caine), che negli anni lo ha accudito come un figlio e preparato a diventare il suo assistente. Il giovane però vuole girare il mondo: l'occasione si presenta quando arriva da loro la coppia formata da da Wally, un soldato in procinto di partire per la guerra, e Candy (Charlize Theron e Paul Rudd), che chiedoe al medico di praticare un aborto clandestino. Homer riparte infatti con i due alla volta della loro tenuta di famiglia. Una pellicola che riesce a commuovere ed entusiasmare, toccando al contempo argomenti spinosi. In ogni caso, senza dubbio uno dei migliori film di Charlize Theron.

Anno: 1999

Genere: drammatico

Regia: Lasse Hallström

Cast: Charlize Theron, Tobey Maguire, Michael Caine, Paul Rudd, Erykah Badu, Kieran Culkin, Delroy Lindo, J.K. Simmons

La maledizione dello scorpione di giada

Tra il giallo e la commedia, La maledizione dello scorpione di giada vede come spesso capitava fino a pochi anni fa Woody Allen nel ruolo sia del regista che del protagonista, un investigatore assicurativo che viene ipnotizzato da un mago e costretto a compiere un furto nell'abitazione di una ricca famiglia. Qui Charlize Theron è la figlia dei rapinati, con la quale l'assicuratore ha una sorta di intrallazzo.

Anno: 2001

Genere: commedia, giallo

Regia: Woody Allen

Cast: Charlize Theron, Woody Allen, Helen Hunt, Dan Aykroyd, David Ogden Stiers, Brian Markinson

The Italian Job

Remake del classico con Michael Caine Un colpo all'italiana, del 1969, The Italian Job parte con una banda di rapinatori che riesce a mettere a segno un incredibile colpo a Venezia. Uno di loro però volta le spalle ai compagni e se ne fugge il bottino. La gang torna negli USA assetata di vendetta: ad aiutarli ci sarà la figlia di un loro collega ucciso dal traditore, interpretata proprio da Charlize Theron. Motori, adrenalina e tanto divertimento.

Anno: 2003

Genere: azione

Regia: F. Gary Gray

Cast: Charlize Theron, Mark Wahlberg, Edward Norton, Seth Green, Mos Def, Donald Sutherland

Monster

La prova definitiva che Charlize è un'attrice di primissimo piano. La bellissima diva accetta tra l'altro di "imbruttirsi" per calarsi nella parte di Aileen Wuornos, una prostituta che un giorno, per difendersi da un cliente violento, lo uccide, e da lì in poi precipita in una spirale di omicidi fino a trasformarsi in vera e propria serial killer. Un film crudo e privo di orpelli, tratto da una storia vera.

Anno: 2003

Genere: drammatico

Regia: Patty Jenkins

Cast: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern, Lee Tergesen, Annie Corley

North Country - Storia di Josey

Di nuovo un ruolo drammatico per Charlize, questa volta impegnata nel ruolo di una donna che per mantenere i due figli accetta un lavoro in miniera. Sottoposta a minacce e umiliazioni in quanto donna, decide di citare in giudizio la compagnia mineraria, ma è costretta ad affrontare un lungo e difficile processo. Nuova nomination agli Oscar come attrice protagonista, ma questa volta non va altrettanto bene.

Anno: 2005

Genere: drammatico

Regia: Niki Caro

Cast: Charlize Theron, Frances McDormand, Woody Harrelson, Jeremy Renner, Sean Bean, Michelle Monaghan, Sissyy Spacek, Richard Jenkins

The Road

Tratto dall'omonimo romanzo di Cormac McCarhty (lo stesso autore di Non è un paese per vecchi), uno dei migliori film di Charlize Theron. La storia è ambientata in un futuro prossimo in cui la Terra ha affrontato una non meglio determinata catastrofe. I pochi superstiti, costretti a vivere di stenti in un gelido deserto, devono affrontare cannibali e banditi. In questo scenario desolante, un uomo si mette in viaggio verso sud assieme al figlio, attraversando gli Stati Uniti nella speranza di trovare un clima più favorevole. Il sonno del viaggiatore è però turbato dai ricordi della moglie scomparsa.

Anno: 2009

Genere: catastrofico

Regia: John Hillcoat

Cast: Charlize Theron, Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Robert Duvall, Michael Kenneth Williams, Guy Pearce

Biancaneve e il cacciatore

Adattamento dark della celebre fiaba Biancaneve e i sette nani, la pellicola diretta da Rupert Sanders vede la perfida strega Ravenna (Charlize Theron) impossessarsi del regno di re Magnus e imprigionare sua figlia Biancaneve (Kristen Stewart). Quando però anni dopo apprende dal suo specchio magico che la ragazza la supererà in bellezza, decide di farla uccidere. Biancaneve riesce a evadere e fuggire nella foresta, dove la regina malvagia incaricherà un cacciatore di rintracciarla e ucciderla, promettendogli in cambio di riportare in vita sua moglie.

Anno: 2012

Genere: fantasy

Regia: Rupert Sanders

Cast: Charlize Theron, Kristen Stewart,

Prometheus

Ridley Scott torna a esplorare l'universo di Alien con Prometheus, film che porta un equipaggio terrestre a seguire la rotta di una mappa stellare, alla ricerca del pianeta da cui potrebbe essere derivata la vita umana. Sul posto, però, li attenderà una terribile minaccia. Charlize Theron è Meredith Vickers, algida funzionaria della Weyland Corporation incaricata di supervisionare la spedizione.

Anno: 2012

Genere: fantascienza

Regia: Ridley Scott

Cast: Charlize Theron, Michael Fassbender, Noomi Rapace, Idris Elba, Guy Pearce, Sean Harris, Logan Marshall-Green

Mad Max: Fury Road

Un altro grande ritorno: il regista australiano George Miller decide di rispolverare la saga di Mad Max, sostituendo Mel Gibson con Tom Hardy, e a sorpresa mette in piedi una pellicola che ridefinisce il concetto stesso di action movie. Charlize Theron compare nel ruolo ormai di culto di Imperatrice Furiosa, la guerriera che decide di ribellarsi al perfido Immortan Joe e si unisce a Mad Max in una disperata fuga attraverso il deserto.

Anno: 2015

Genere: azione, fantascienza

Regia: George Miller

Cast: Charlize Theron, Tom Hardy, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley, Zöe Kravitz, Abbey Lee