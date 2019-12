Su Sky Atlantic è in arrivo His Dark Materials - Queste oscure materie , l'adattamento audiovisivo dell'omonima trilogia letteraria dello scrittore britannico Philip Pullman. Protagonista di questa fiaba a tratti inquietante è la giovane Lyra, che dal giorno alla notte si ritroverà al centro di un'incredibile avventura: guarda il trailer e scopri di più.

Queste oscure materie, quando e dove vedere la serie tv

His Dark Materials - Queste oscure materie andrà in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic ogni mercoledì alle 21.15 a partire dall'1 gennaio 2020. Sarà disponibile anche su Sky On Demand e sarà ovviamente in streaming su NOW TV (clicca qui per scoprire di più sulla programmazione).

Queste oscure materie, di cosa parla la serie tv

His Dark Materials - Queste oscure materie è l'adattamento audiovisivo della trilogia fantasy dello scrittore inglese Philip Pullman (i tre libri sono "La bussola d'oro", "La lama sottile" e "Il cannocchiale d'ambra").

La serie è ambientata in un mondo parallelo al nostro, un mondo dove l'anima degli esseri umani si manifesta fisicamente nella forma di un animale: il proprio personalissimo daimon. Su questo mondo domina il Magisterium, una casta religiosa che governa in maniera decisamente totalitaria. Il Magisterium decide cosa è bene e cosa è male, cosa è giusto e cosa è sbagliato, e bisogna obbedire, altrimenti si verrà puniti.

Solo il selvaggio Nord è al di fuori dal suo dominio. Le streghe che abitano in quelle terre inospitali si tramandano da secoli una profezia: un giorno una bambina sarà in grado di cambiare il corso del destino di tutta l'umanità.

Questa bambina, anche se lei non sa, è la dodicenne Lyra, un'orfana cresciuta al Jordan College a Oxford insieme al suo daimon Pantalaimon, per gli amici Pan. A portarla lì quand'era solo una neonata all'epoca della Grande Alluvione fu suo zio, il potente Lord Asriel (James McAvoy), da anni impegnato in misteriose missioni al Nord.

Annoiata dalla vita del college, tutta libri e regole (più o meno!), Lyra sogna di raggiungere lo zio e di vivere grandi avventure insieme a Roger, il suo migliore amico, anche lui orfano e impiegato come inserviente presso l'istituto.

L'arrivo al Jordan College dell'affascinante e magnetica Signora Coulter - una misteriosa ricercatrice del Magisterium che è stata spesso al Nord e che propone alla giovane protagonista di andare a Londra con lei -, è l'occasione perfetta per scappare da lì. Lyra ovviamente accetta, ma Roger, che sarebbe dovuto partire con lei, improvvisamente sparisce.

Le indagini di Lyra, che non si arrenderà fino a quando non l'avrà trovato, andranno a svelare un intricato complotto che riguarda il rapimento di numerosi bambini, usati per degli esperimenti volti alla comprensione del funzionamento di uno strano fenomeno chiamato Polvere.

Insieme a un gruppo di Gyziani, un popolo di marinai e commercianti nomadi divisi in tribù e famiglie, Lyra si metterà in viaggio verso il Nord, e lì troverà finalmente le risposte che cerca da tempo.

Queste oscure materie, il cast della serie tv

Dafne Keen - Lyra Belacqua

Ruth Wilson - Signora Coulter

Lin-Manuel Miranda - Lee Scoresby

James McAvoy - Lord Asriel

Clarke Peters - Maestro del Jordan College

Lewin Lloyd - Roger Parslow

James Cosmo - Farder Coram

Anne-Marie Duff - Ma Costa

Will Keen - Padre McPhail

Ariyon Bakare - Lord Boreal