His Dark Materials - Queste oscure materie , l'adattamento seriale dell'omonima trilogia letteraria creata dallo scrittore britannico Philip Pullman, sta per arrivare finalmente in Italia: scopri dove e quando vedere la nuova produzione targata HBO e BBC.

Queste oscure materie: dove e quando vedere la serie tv

Sta finalmente per arrivare in Italia la nuova, imperdibile produzione targata HBO e BBC, His Dark Materials - Queste oscure materie, la serie tv tratta dall'omonima trilogia letteraria dello scrittore britannico Philip Pullman. Per gli amanti della saga fantasy - formata da tre volumi, La bussola d'oro (1995), La lama sottile (1997), e Il cannocchiale d'ambra (2000) - si tratta sicuramente di un'ottima notizia, anche perché, è il caso di dirlo, Queste oscure materie è un adattamento decisamente riuscito, dunque non c'è il rischio di rimanere delusi.

Ma quando e dove sarà possibile vedere la serie tv? Queste oscure materie andrà in onda in prima tv per l'Italia ogni mercoledì alle 21.15 a partire dall'1 gennaio 2020. In totale gli appuntamenti saranno 4: la prima stagione - la serie è già stata rinnovata per una seconda - è formata da 8 episodi, e in onda ne andranno due alla volta. Ovviamente gli episodi saranno disponibili anche su Sky On Demand e saranno in streaming su NOW TV.

Qui sotto il calendario completo:

Mercoledì 1 gennaio, ore 21.15: episodi 1 e 2

Mercoledì 8 gennaio, ore 21.15: episodi 3 e 4

Mercoledì 15 gennaio, ore 21.15: episodi 5 e 6

Mercoledì 22 gennaio, ore 21.15: episodi 7 e 8 (finale di stagione)

Queste oscure materie: cosa dobbiamo aspettarci

Su tutto il mondo civilizzato, al cui centro si trova la città di Londra, domina un casta religiosa decisamente totalitaria: il Magisterium. Solo il selvaggio Nord è al di fuori dal suo dominio. Le streghe che abitano in quelle terre inospitali si tramandano da secoli una profezia: un giorno una bambina sarà in grado di cambiare il corso del destino di tutta l'umanità. Questa bambina, anche se lei non sa, è la dodicenne Lyra, un'orfana cresciuta al Jordan College di Oxford insieme al suo daimon (la manifestazione fisica, in forma animale, dell'anima degli esseri umani), che si chiama Pantalaimon, per gli amici Pan.

Ignara del ruolo che giocherà nel futuro prossimo, Lyra sogna di esplorare il misterioso Nord insieme a Roger, il suo migliore amico, anche lui orfano e impiegato come inserviente presso il college. Intanto, i bambini continuano a sparire. Che fine hanno fatto? Sono veramente stati rapiti dai leggendari Ingoiatori? E cosa sta combinando per davvero al Nord lo zio di Lyra, Lord Asriel? Cosa c'entra la famigerata Polvere di cui tutti parlano e che il Magisterium sembra temere così tanto? Chi è in realtà la Signora Coulter, e cosa fa per la precisione il suo daimon, un'inquietante scimmietta dal pelo color ruggine e dallo sguardo inquisitore?

