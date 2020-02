ZeroZeroZero, episodio 1: Italia, Calabria: Don Minu La Piana raduna tutti i capi della 'ndrangheta per dare loro un'ottima notizia: è in arrivo un gigantesco carico di cocaina. Suo nipote Stefano, ambizioso e spregiudicato, ha però altri piani. Intanto, in Messico un manipolo di soldati delle Forze Speciali insegue i capi del cartello della droga: i due fratelli Leyra. Produttori, compratori e intermediari: a New Orleans, l'imprenditore Edward Lynwood, insieme a sua figlia Emma, la sua vice, decide di rischiare il tutto per tutto pur di portare a casa un accordo di fondamentale importanza. Spettatore senza voce in capitolo di questo delicato momento è Chris, il figlio minore di Edward. - ZeroZeroZero, episodio 2: A causa delle lotte intestine della 'ndrangheta, le attività e le risorse dei Lynwood sono seriamente compromesse, ma la combattiva Emma non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro. Anche Chris si trova obbligato a fare la sua parte, ma in realtà per lui si tratta di una piccola vittoria: finalmente farà qualcosa di utile per la sua famiglia. Proprio per questo motivo finisce per imbarcarsi sulla Miranda, la nave mercantile che nasconde un’immensa spedizione di cocaina in partenza dal Messico e che è diretta verso il porto di Gioia Tauro in Italia. Intanto Manuel deve risolvere un contrattempo piuttosto fastidioso.- Non perdere il primo e il secondo episodio episodio, in onda su Sky Atlantic venerdì 14 febbraio alle 21.15: sfoglia la gallery.