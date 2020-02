ZeroZeroZero, il cast: Andrea Riseborough è Emma Lynwood

ZeroZeroZero, Andrea Riseborough è Emma Lynwood

L'attrice britannica Andrea Riseborough (We Want Sex, Non lasciarmi, Doppio gioco, Birdman, Animali notturni, La battaglia dei sessi, The Kindness of Strangers) è Emma Lynwood nella serie tv ZeroZeroZero. Emma è la pragmatica figlia maggiore di Edward Lynwood, e insieme a lui gestisce l'impero finanziario di famiglia. Intelligente e risoluta, è stata cresciuta dal padre proprio per essere il suo braccio destro per quanto riguarda le loro attività, sia quelle legali sia quelle illegali. La gestione operativa è effettivamente in mano a lei, ma le decisioni più importanti spettano comunque a suo padre, che comunque tiene in altissima considerazione il suo punto di vista.

Rimasta orfana di madre a soli dodici anni, Emma è cresciuta considerandosi la matriarca di casa Lynwood. Estremamente protettiva sia nei confronti del padre sia nei confronti di suo fratello minore Chris, negli anni ha finito per rinunciare più o meno consapevolmente a qualsiasi altra relazione significativa nella sua vita. Per lei la famiglia viene prima di tutto, e a un certo punto, quando si troverà costretta a prendere decisioni difficili nel tentativo di tenere tutto in piedi e per non deludere il padre, non potrà fare a meno di accettare l'aiuto del fratello.

ZeroZeroZero, di cosa parla la serie tv

ZeroZeroZero segue il viaggio di un carico di cocaina, dal momento in cui un potente clan della ‘ndrangheta decide di acquistarlo fino a quando viene consegnato e pagato. Attraverso le storie dei suoi personaggi nel cast Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida), ZeroZeroZero getta luce sui meccanismi con cui l'economia illegale diventa parte dell'economia legale, e come entrambe siano collegate, in una spietata logica di potere e controllo che influenza le vite e le relazioni delle persone.

I cartelli messicani che gestiscono la produzione di droga, le organizzazioni criminali italiane che ne amministrano la distribuzione in tutto il mondo, e le compagnie americane, al di sopra di ogni sospetto, che controllano la quantità apparentemente infinita di denaro coinvolta in questo giro di affari: tutto è ormai connesso in un mondo globale dove un flusso continuo di scambi commerciali porta ogni giorno milioni di merci a milioni di persone, e quella forse più universalmente diffusa, la cocaina, non fa eccezione.

A bordo di una nave portacontainer, dal suo punto di partenza in Messico fino alla sua destinazione in Calabria, ZeroZeroZero ci racconta come il traffico di questa “merce” influenza il mercato, l’economia mondiale, e anche, volenti o nolenti, la nostra vita. Ma un'epica lotta per il potere si scatenerà all'improvviso, coinvolgendo tutti i livelli di questa gigantesca piramide criminale, dallo spacciatore all'angolo della strada fino al più potente boss della malavita organizzata internazionale: come andrà a finire?

