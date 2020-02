ZeroZeroZero, Harold Torres è Manuel Contreras

L'attore messicano Harold Torres (Ingobernable, El Chapo, Run Coyote Run, Sitiados: México) è Manuel Contreras in ZeroZeroZero. Manuel è un uomo dalla profonda spiritualità, e ogni giorno mette la sua vita nelle mani di Dio, lasciando che sia Lui a guidarlo in tutto quello che fa. È un sergente dell’esercito messicano, ed è il responsabile sul campo di un team di forze speciali che affronta la guerra al narcotraffico che affligge il suo paese.

Lo incontriamo per la prima volta a fianco del Capitano Varas mentre il suo team è impegnato in un’operazione tattica per reperire le informazioni necessarie ad abbattere il potente cartello della famiglia Leyra. Il duro addestramento affrontato insieme e il mondo pericoloso e violento nel quale Manuel e i suoi uomini si sono immersi li ha portati ad essere incredibilmente affiatati e a porre il loro legame prima di qualunque altra cosa. Lo stile di vita che Manuel conduce, però, ha finito col tempo per trasformarlo in un lupo solitario, arrivando a fargli praticamente rinunciare alla possibilità di avere una vita privata, cosa che, di rimando, lo ha avvicinato a Dio e ha enormemente rafforzato la sua fede. Fede che, però, è diventata cieca, con tutte le conseguenze del caso: se Dio finora gli ha permesso di agire, è perché Dio ha voluto così...oppure no?

ZeroZeroZero, di cosa parla la serie tv

ZeroZeroZero segue il viaggio di un carico di cocaina, dal momento in cui un potente clan della ‘ndrangheta decide di acquistarlo fino a quando viene consegnato e pagato. Attraverso le storie dei suoi personaggi nel cast Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida), ZeroZeroZero getta luce sui meccanismi con cui l'economia illegale diventa parte dell'economia legale, e come entrambe siano collegate, in una spietata logica di potere e controllo che influenza le vite e le relazioni delle persone.

I cartelli messicani che gestiscono la produzione di droga, le organizzazioni criminali italiane che ne amministrano la distribuzione in tutto il mondo, e le compagnie americane, al di sopra di ogni sospetto, che controllano la quantità apparentemente infinita di denaro coinvolta in questo giro di affari: tutto è ormai connesso in un mondo globale dove un flusso continuo di scambi commerciali porta ogni giorno milioni di merci a milioni di persone, e quella forse più universalmente diffusa, la cocaina, non fa eccezione.

A bordo di una nave portacontainer, dal suo punto di partenza in Messico fino alla sua destinazione in Calabria, ZeroZeroZero ci racconta come il traffico di questa “merce” influenza il mercato, l’economia mondiale, e anche, volenti o nolenti, la nostra vita. Ma un'epica lotta per il potere si scatenerà all'improvviso, coinvolgendo tutti i livelli di questa gigantesca piramide criminale, dallo spacciatore all'angolo della strada fino al più potente boss della malavita organizzata internazionale: come andrà a finire?

ZeroZeroZero, il trailer della nuova serie tv Sky tratta dal libro di Roberto Saviano

ZeroZeroZero, le foto della nuova serie di Stefano Sollima