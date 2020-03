Westworld, stagione 3, episodio 1: Mentre Dolores (Evan Rachel Wood) è alla ricerca di qualcuno - nello specifico dell'uomo che controlla la Incite, la misteriosa mega compagnia cibernetica che grazie a un potentissimo algoritmo è riuscita a mettere ordine in ordine tutto il globo -, Bernard (Jeffrey Wright) cerca di non attirare nessuna attenzione su di sé, ma il suo obiettivo è, prima o poi, tornare a Westworld, perché solo da lì potrà fare qualcosa per impedire una potenziale ecatombe. Intanto Caleb Nichols (Aaron Paul), un militare tornato da una missione piuttosto turbolenta, prova a reinserirsi nella società civile e a essere un cittadino responsabile, ma si rende conto che nulla ha senso, e che se vuole veramente farcela ha disperatamente bisogno di trovare qualcosa di reale. Torna in scena anche Charlotte Hale (Tessa Thompson), o meglio, torna in scena un corpo con le sue fattezze: chi si nasconde veramente lì dentro? A chi appartiene l'unità di comando situata dentro la sua testa? Non perdere il primo episodio di Westworld 3, che è andato in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic lunedì 16 marzo alle 02.00 (in contemporanea con gli USA), e che sarà in onda in replica alle 20.15 e alle 23.15, dopo il finale di The Outsider. Westworld 3 quest'anno andrà in onda soltanto in versione originale sottotitolata (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV).