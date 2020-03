Westworld, stagione 3: ecco dove vederla

Westworld 3, dove e quando vedere la serie tv

Su Sky Atlantic è in arrivo la terza, attesissima stagione di Westworld, l'ambiziosa serie tv creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan per HBO, per un totale di 8 episodi della durata di un'ora che ci terranno incollati allo schermo e che ci faranno friggere il cervello (in teoria, però, meno che in passato, in base a quanto dichiarato dai due showrunner, dunque possiamo tirare un piccolo sospiro di sollievo!).

Westworld 3 debutterà in versione originale sottotitolata lunedi 16 marzo alle 02.00 (in contemporanea con la messa in onda statunitense, poi in replica la sera alle 20.15 e alle 23.15, dopo il finale di The Outsider ). Ovviamente gli episodi saranno disponibili anche su On Demand e saranno trasmessi in streaming su NOW TV.

Qui sotto i titoli dei primi quattro episodi:

Parce Domine

The Winter Line

The Absence of Field

The Mother of Exiles

Da quel che ci è stato rivelato finora dai vari video promozionali rilasciati nelle ultime settimane, la terza stagione di Westworld sostanzialmente vedrà Dolores intenta a mettere in atto il suo piano, cioè l'eliminazione della specie umana in favore della propria. Bernard, come facilmente intuibile, tenterà di evitare una tale catastrofe, e a quanto pare ad aiutarlo ci sarà Stubbs. Anche qualcun altro, però, tenterà di fermarla: Maeve, l'unico androide in grado di competere con lei, riportata in vita dal misterioso Serac, il personaggio interpretato da Vincent Cassel, un pezzo grosso dietro la Incite, la compagnia che, grazie a un potentissimo algoritmo, ha messo in ordine il mondo intero.

Al fianco di Dolores, invece, troveremo Charlotte Hale - anche se non è ben chiaro se si tratterà veramente di lei o di Halores, o, ancora, di una versione sintetita di Hale rivisitata e "corretta" - e Caleb, il nuovo personaggio interpretato da Aaron Paul, un ex militare che fatica a tornare alla vita di tutti i giorni e che è alla disperata ricerca di qualcosa o qualcuno di reale. Non mancherà poi William, il famigerato Uomo in Nero, a quanto pare intenzionato a "salvare questo ca**o di mondo," anche se per ora non è ben chiaro in che modo lo farà. Distruggendo tutto...o comprando tutto? Lo scopriremo presto.

