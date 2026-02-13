Lo show ispirato all’iconico fumetto Marvel Spider-Man Noir, con protagonista la versione alternativa del supereroe, uscirà il 27 maggio su Prime Video sia nella versione a colori, sia nella versione in bianco e nero

Un doppio trailer, sia nella versione a colori, sia nella versione in bianco e nero, ha svelato la data di uscita della serie tv live-action Spider-Noir, ispirata all’iconico fumetto Marvel Spider-Man Noir e con Nicolas Cage protagonista. Il 27 maggio approderà su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Oltre ai trailer, anche la serie tv sarà disponibile nella doppia versione, e omaggerà così anche le atmosfere del cinema noir classico.

Ambientata nella New York degli anni Trenta, la serie tv live-action Spider-Noir segue le vicende di Ben Reilly (Nicolas Cage), un investigatore privato che indossa un lungo cappotto e un cappello fedora e che, sfortunato e ormai invecchiato, deve fare i conti con il passato. Un tempo, infatti, l’uomo era Spider-Man Noir, una versione alternativa di Spider-Man e l’unico supereroe della città, ma una tragedia personale l’aveva spinto ad abbandonare la maschera e a rifugiarsi nell’anonimato. Quando, però, un caso straordinario lo obbliga a confrontarsi con quello che è stato, Reilly dovrà decidere se continuare a fingere di essere un uomo qualunque o se tornare a vestire i panni dell'Uomo Ragno.

Nel trailer della serie tv live-action Spider-Noir, Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly, alias Spider-Man Noir (personaggio che l’attore aveva già doppiato nel 2018 nel film d’animazione Spider-Man: Into the Spider-Verse e che era apparso, seppure brevemente e senza parlare, anche nel 2023 nel film d’animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse), alterna atmosfere cupe e momenti di ironia. Il protagonista, infatti, oscilla tra i grattacieli, salta da un’auto in corsa, picchia criminali in un bar e, infine, si concede un drink di troppo. “Ho picchiato dei tipi in un bar. Sono ubriaco”, dice.

Il cast della serie tv live-action Spider-Noir include anche Lamorne Morris nel ruolo di Robbie Robertson, il giornalista freelance e amico di Ben Reilly che, pur di emergere, accetta di inseguire le storie più rischiose, Li Jun Li nel ruolo di Cat Hardy, la cantante di nightclub e femme fatale coinvolta in una pericolosa cospirazione della malavita, Karen Rodriguez nel ruolo di Janet, segretaria di Ben Reilly e preziosa collaboratrice nelle sue indagini, Brendan Gleeson nel ruolo di Silvermane, il potente boss mafioso che ha profondi legami con il passato dell’investigatore protagonista, Abraham Popoola, il veterano della Prima Guerra Mondiale in cerca di una nuova opportunità, Jack Huston nel ruolo di Flint Marko, una guardia del corpo, e ancora guest star come Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher e altri. I creatori, showrunner e produttori esecutivi sono Oren Uziel (The Lost City) e Steve Lightfoot (The Punisher).

Nato nel 1964 a Long Beach, in California, Nicolas Cage, ha recitato in oltre 100 film, compresi Face Off/Due facce di un assassino (1997), The Family Man (2000), Fuori in 60 secondi (2000), Il mandolino del capitano Corelli (2001), Il mistero dei Templari – National Treasure (2004), Ghost Rider (2007), Il cattivo tenente – Ultima chiamata a New Orleans (2009) e Ghost Rider – Spirito di vendetta (2012). All’età di 32 anni è diventato il quinto attore più giovane di sempre a vincere il Premio Oscar come Miglior attore per la sua interpretazione nella pellicola Via da Las Vegas (1995). Ha anche diretto un film, Sonny (2002).