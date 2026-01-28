Wonder Man, trailer, trama e cast della nuova serie tv Marvel

Wonder Man, tutto sulla serie tv Marvel che riflette sul mito dell’eroe e su HollywoodSerie TV ©Webphoto
Introduzione
Marvel apre il 2026 con Wonder Man, la nuova miniserie Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ottima per chi va pazzo per i supereroi. Oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, segna il debutto della nuova miniserie targata Marvel Television.
Composta da otto episodi, la serie rappresenta la prima novità televisiva della Fase sei del Marvel Cinematic Universe e porta sullo schermo Yahya Abdul-Mateen II, già noto per il ruolo di Aquaman, affiancato dal ritorno nel MCU di Ben Kingsley, celebre per la sua partecipazione a Iron Man 3.
Wonder Man propone una lettura leggera e autoironica del mondo dei supereroi, esplorando il confine tra realtà e finzione e riflettendo sull’influenza dei film Marvel sia dentro che fuori dall’universo narrativo dei fumetti.
La miniserie segna anche l’inizio di un 2026 particolarmente ricco per Marvel, che prevede oltre a Wonder Man, le nuove stagioni di Daredevil: Born Again e della serie animata Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, senza dimenticare l’atteso ritorno di VisionQuest con Paul Bettany nei panni dell’androide Vision. La creatività dietro Wonder Man è firmata da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, e da Andrew Guest, già noto per il lavoro su Hawkeye.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Wonder Man, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della miniserie nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama
La serie Wonder Man segue le vicende di Simon Williams, un giovane attore di Hollywood la cui carriera stenta a decollare. Un incontro inaspettato con Trevor Slattery, attore un tempo celebre i cui ruoli di punta appartengono ormai al passato, cambia le prospettive del protagonista.
I due scoprono che il leggendario regista Von Novak sta preparando un remake del film supereroistico Wonder Man. Da qui nasce una sfida professionale in cui Simon e Trevor, agli estremi opposti del successo cinematografico, tenteranno con ogni mezzo di ottenere un ruolo nel progetto, offrendo al pubblico uno sguardo ironico e metanarrativo sul dietro le quinte dell’industria dello spettacolo. La serie si colloca all’interno del Marvel Cinematic Universe, mantenendo continuità con gli eventi dei film del franchise.
Dunque Simon Williams, un attore in difficoltà, che intravede un’improbabile occasione di riscatto quando il regista Von Kovak, interpretato da Zlatko Burić, annuncia il remake del film Wonder Man, grande passione d’infanzia di Simon. Determinato a ottenere la parte, l’uomo si immerge in un percorso fatto di illusioni, fallimenti e incontri bizzarri, tra cui quello con Trevor Slattery, l’attore che in passato aveva impersonato il Mandarino.
Trevor, già comparso in Iron Man 3 (2013) e in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), diventa il compagno di disavventure di Simon, in una storia che gioca con i meccanismi del cinema e il mito della celebrità, trasformando la figura del supereroe in una metafora dell’ambizione artistica.
Dalle origini fumettistiche al linguaggio televisivo
Il personaggio di Wonder Man nasce nel 1964 grazie a Stan Lee, Jack Kirby e Don Heck. Nei fumetti Marvel, Simon Williams è figlio di Sanford Williams, ricco industriale travolto dal fallimento della sua azienda, la Williams Innovations, dopo la concorrenza con Stark Industries. In cerca di riscatto, Simon accetta di collaborare con il Barone Zemo, che gli dona poteri ionici.
Dopo un lungo periodo trascorso come nemico degli Avengers, l’eroe decide di cambiare rotta e di unirsi al gruppo, diventandone un membro stabile. Con il tempo, si trasferisce a Los Angeles per intraprendere la carriera d’attore e stuntman. È proprio da questa doppia identità — tra eroe e artista — che prende ispirazione la serie Disney+, in cui la ricerca di un ruolo si trasforma in una riflessione sull’identità e sulla natura stessa della finzione.
Un progetto ambizioso nel Marvel Cinematic Universe
Ideata da Destin Daniel Cretton e Andrew Guest, la serie tv Wonder Man rappresenta la diciassettesima produzione televisiva collegata all’universo cinematografico Marvel. Realizzata da Marvel Studios attraverso la sua divisione Marvel Television, la serie è frutto della collaborazione con Family Owned e Onyx Collective, unendo l’estetica dei blockbuster alla struttura delle serie autoriali.
Cretton, già regista di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, e Guest, autore e showrunner di Hawkeye, Brooklyn Nine-Nine e Community, hanno concepito un progetto che esplora i retroscena dell’industria cinematografica con toni ironici e a tratti malinconici.
Un cast di grande calibro
Nella serie Wonder Man Yahya Abdul-Mateen II veste i panni di Simon Williams, attore in cerca di successo, mentre Ben Kingsley torna come Trevor Slattery, l’ex interprete del Mandarino. A completare il cast figurano Arian Moayed nel ruolo dell’agente del Department of Damage Control P. Cleary, X Mayo, Zlatko Burić come il regista Von Kovak, Olivia Thirlby e Byron Bowers.
Demetrius Grosse interpreta Eric Williams, fratello del protagonista e supercriminale noto come Grim Reaper, mentre Ed Harris sarà l’agente di Simon, Neal Saroyan. Nel cast anche Lauren Glazier, Josh Gad, Béchir Sylvain, Manny McCord, Simon Templeman e Joe Pantoliano, i cui ruoli restano ancora top secret.
Dietro le quinte: sviluppo e direzione creativa
L’origine del progetto di Wonder Man risale a dicembre 2021, quando Destin Daniel Cretton firmò un contratto pluriennale con Marvel Studios e Onyx Collective per la creazione di nuove serie per Disney+. Nel giugno 2022, Wonder Man venne annunciata come una satira ambientata nel mondo di Hollywood, con Andrew Guest nel ruolo di capo sceneggiatore.
Cretton ha diretto i primi due episodi, mentre James Ponsoldt, Tiffany Johnson e Stella Meghie hanno firmato gli altri capitoli. Alle sceneggiature hanno contribuito, oltre a Guest, Paul Welsh, Madeline Walter, Zeke Nicholson, Anayat Fakhraie, Roja Gashtili, Julia Lerman e Kira Talise.
Brad Winderbaum, dirigente di Marvel Studios, ha descritto Wonder Man come “una lettera d’amore a Hollywood e al mestiere dell’attore”, sottolineando come la serie unisca sincerità, ironia e introspezione.
Riprese e ostacoli produttivi
Le riprese della serie televisiva Wonder Man sono iniziate il 5 aprile 2023 a Los Angeles con titolo di lavorazione Callback, affidate ai direttori della fotografia Brett Pawlak e Armando Salas. I set principali si trovavano al Radford Studio Center di Studio City.
Nel maggio 2023 la produzione è stata interrotta dai picchetti dello sciopero della Writers Guild of America e, successivamente, dallo sciopero SAG-AFTRA. Dopo una lunga pausa, le riprese sono ricominciate a gennaio 2024, ma un grave incidente ha segnato la produzione: il tecnico delle luci J.C. “Spike” Osorio ha perso la vita cadendo da una struttura durante i lavori di allestimento. Le indagini hanno portato a sanzioni per Disney e per gli studi, accusati di carenze nella sicurezza.
Le riprese si sono infine concluse nell’aprile 2024, con Gina Sansom al montaggio e un’intensa fase di post-produzione supervisionata da Brad Winderbaum.
La campagna promozionale
Le prime immagini della serie tv Wonder Man sono apparse in un video promozionale di Disney+ nell’ottobre 2024, che presentava le novità Marvel fino al 2025. Nuovi estratti, introdotti da Ben Kingsley, sono stati mostrati durante la presentazione Disney agli inserzionisti nel maggio 2025.
Nel luglio successivo, Yahya Abdul-Mateen II ha partecipato alla première del film The Fantastic Four: First Steps, dove ha definito quello di Wonder Man “il ruolo dei sogni”, ricordando quanto amasse la versione originale del personaggio fin da bambino.
Dalla crisi alla rinascita
Dopo una gestazione lunga e complessa, segnata da ritardi e cambiamenti interni a Marvel Studios, Wonder Man ha finalmente trovato una collocazione nel calendario delle uscite. Prevista inizialmente per la stagione 2023–2024, la serie è stata rinviata prima a dicembre 2025 e infine al 27 gennaio 2026, per evitare la concorrenza con la programmazione natalizia.
Kevin Feige ha ammesso di non gradire le lunghe attese per i prodotti completati, ma ha riconosciuto che il rinvio potrebbe cambiare la percezione del progetto: “Ora sembriamo seguire una tendenza, invece di anticiparla”, ha dichiarato, riferendosi ai recenti successi HBO The Franchise e The Studio, entrambe serie che giocano sul meta-cinema.
Con i suoi otto episodi di durata variabile tra venti e quaranta minuti, l’attesissima serie tv Wonder Man promette di coniugare ironia, introspezione e meta-narrazione, offrendo uno sguardo disincantato e affettuoso sul mondo di chi sogna di essere un eroe — almeno sullo schermo.