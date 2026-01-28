Wonder Man, trailer, trama e cast della nuova serie tv Marvel

Dopo una gestazione lunga e complessa, segnata da ritardi e cambiamenti interni a Marvel Studios, Wonder Man ha finalmente trovato una collocazione nel calendario delle uscite. Prevista inizialmente per la stagione 2023–2024, la serie è stata rinviata prima a dicembre 2025 e infine al 27 gennaio 2026, per evitare la concorrenza con la programmazione natalizia.

Kevin Feige ha ammesso di non gradire le lunghe attese per i prodotti completati, ma ha riconosciuto che il rinvio potrebbe cambiare la percezione del progetto: “Ora sembriamo seguire una tendenza, invece di anticiparla”, ha dichiarato, riferendosi ai recenti successi HBO The Franchise e The Studio, entrambe serie che giocano sul meta-cinema.

Con i suoi otto episodi di durata variabile tra venti e quaranta minuti, l’attesissima serie tv Wonder Man promette di coniugare ironia, introspezione e meta-narrazione, offrendo uno sguardo disincantato e affettuoso sul mondo di chi sogna di essere un eroe — almeno sullo schermo.