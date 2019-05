Il penultimo episodio de Il Trono di Spade, intitolato The Bells (Le Campane), porta in scena il tanto atteso scontro tra le forze di Cersei Lannister e quelle di Daenerys Tangaryen, in un'epica battaglia ad Approdo del Re.

Le cose non vanno esattamente come il pubblico della serie HBO probabilmente si aspettava: SCOPRI 10 dettagli che potrebbero esserti sfuggiti. Se non hai ancora visto il quinto episodio de Il Trono di Spade 8 ATTENZIONE, SONO PRESENTI SPOILER!







-----

Attenzione: rischio spoiler per chi non ha ancora visto l’episodio

-----







La RECENSIONE dell’episodio 5

Le ANTICIPAZIONI dell’ultimo episodio

Game of Thrones 8, episodio 5: i dettagli in un video

Che Daenerys Targaryen fosse disposta a tutto pur di conquistare l’ambito Trono non era certo un segreto, ma chi avrebbe potuto prevedere che le cose prendessero una tale piega? Dopo avere dovuto dire addio ad alcuni dei suoi più fedeli compagni - da Ser Jorah Mormont a Missandei - la Madre dei Draghi è spinta non solo dalla sete di potere, ma anche da una grande voglia di vendetta, che le fa perdere il controllo di fronte a Cersei e alle sue truppe, distruggendo la Fortezza Rossa e tutto ciò che incontra sul suo percorso. Business Insider ha raccolto in un video di sei minuti alcuni dettagli e citazioni che nella confusione dello scontro potrebbero essere sfuggiti ai fan, in attesa dell’epilogo finale (SCOPRI LE ANTICIPAZIONI): appuntamento lunedì, alle 3 di notte, in contemporanea con gli Stati Uniti d'America e con la versione doppiata in italiano lunedì, alle 21:15, su Sky Atlantic.







1. La sigla de Il Trono di Spade

Come tutti i fan de Il Trono di Spade sanno, la sigla dello show segue le vicende e cambia in base alla storia: nel quinto episodio dell’ottava stagione abbiamo visto cambiare la sequenza di apertura con la comparsa degli Scorpioni, l'arma ideata da Qyburn per mandare al tappeto i draghi di Daenerys.

8 curiosità sulla sigla de Il Trono di Spade

2. La lettera di Varys

L'episodio si apre con Varys che scrive una lettera sui veri genitori di Jon Snow: la scena ricorda la lettera che Ned Stark ha scritto a Stannis Baratheon nella prima stagione, rivelando che Jaime Lannister è il vero padre dei figli di Cersei. Ma quel che la scena fa intendere è che potrebbero esserci altre lettere già scritte da Varys...

3. Varys Vs. Daenery

Nel quinto episodio de Il Trono di Spade 8 Varys muore arso vivo da Drogon. D’altronde, La Madre dei Draghi lo aveva avvertito: “Se mai mi tradirai, ti brucerò vivo”, aveva detto nel secondo episodio de Il Trono di Spade 7.

4. Il più stupido dei Lannister

Altro riferimento alla settimana stagione della serie tv riguarda i Lannister: quando Tyrion decide di liberare Jaime per salvare Cersei, Jaime ricorda che Cersei in passato lo aveva definito “il più stupido dei Lannister”. In quell’occasione la regina reggente lo stava rimproverando per avere deciso di dirigersi a Nord per combattere la minaccia oltre la Barriera.

5. Cersei come nella sesta stagione

Mentre Daenerys rade al suolo Approdo del Re, vediamo Cersei Lannister assistere al disastro in piedi nello stesso identico punto in cui si trovava quando ha bruciato il Grande Tempio di Baelor nella sesta stagione de Il Trono di Spade. Questa volta, però, è dalla parte dei perdenti.

Il Trono di Spade: Lena Headey racconta Cersei Lannister

6. Drogon e la visione di Bran

Durante il quinto episodio de Il Trono di Spade 8 si avvera una delle visioni avute da Bran durante il secondo episodio della quarta stagione: lui già sapeva che Drogon avrebbe sorvolato Approdo del Re.

7. La Battaglia dei Bastardi

Durante lo scontro fra Daenerys Targaryen e Cersei Lannister assistiamo ad una scena che ricorda un momento della Battaglia dei Bastardi. Ne Il Trono di Spade 8 Daenerys e le sue truppe avanzano minacciosi contro le restanti forze della Compagnia Dorata, ormai decimata dal fuoco di Drogon: il fotogramma ricorda il momento nella Battaglia dei Bastardi in cui Jon Snow si trova di fronte a un assalto di uomini e cavalli.

La Battaglia di Grande Inverno ne Il Trono di Spade

8. L'abbraccio finale di Cersei e Jaime

Mentre la Fortezza Rossa crolla al suolo, vediamo Cersei e Jaime Lannister stringersi in un abbraccio nelle cripte del palazzo. Questo momento è stato preannunciato nella quinta stagione, quando Bronn chiede a Jaime come vorrebbe morire e lui risponde: “Tra le braccia della donna che amo”. Ricordiamo, infatti, che i due fratelli sono (stati) amanti.

9. Arya e il Mastino

Il Mastino e Arya sono da lungo tempo compagni di avventure ne Il Trono di Spade. Nel quinto episodio de Il Trono di Spade 8 Arya non vuole abbandonare la Fortezza Rossa per uccidere Cersei, ma il Mastino cerca di farla desistere, afferrandola e cercando di convincerla in maniera quantomeno energica: il personaggio aveva già fatto lo stesso con Sansa durante la Battaglia delle Acque Nere nella seconda stagione, quando la giovane Stark si rifiutava di fuggire da Approdo del Re.

Il Trono di Spade: Rory McCann racconta Il Mastino

10. Il Mastino e la Montagna: i fratelli Clegane

Durante l’episodio entrambi i personaggi, fratelli e rivali, muoiono precipitando dalla torre della Fortezza Rossa. Prima, però, il Mastino trafigge la Montagna alla testa, compiendo le parole di Arya Stark pronunciate nella terza stagione, episodio nove: “Un giorno ti infilerò una spada nell'occhio e ti trapasserò il cranio”, e questo è esattamente ciò che il Mastino finisce per fare a suo fratello.

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda il lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata in italiano.

Inoltre ogni giovedì sera, alle 20.20, non perdere su sky Atlantic l'appuntamento con Thronecast, il talk show dedicato al commento degli episodi della serie, con tante interviste al cast e con gli interventi di numerosi ospiti.