- ATTENZIONE: rischio SPOILER per chi non ha ancora visto l'episodio. - Il Trono di Spade 8: le anticipazioni del quarto episodio.

Un episodio atteso da tantissimo tempo, la battaglia di Grande Inverno si è finalmente compiuta e ciò a cui abbiamo assistito è stato davvero eccezionale ripagando completamente le aspettative. L’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade è ormai giunta al giro di boa e fatichiamo un po’ a immaginare quali saranno i prossimi sviluppi visto quanto accaduto fino ad oggi. L’appuntamento è per ogni lunedì, alle 3 di notte mentre la versione doppiata in italiano vi aspetta tutti i lunedì alle 21:15 su Sky Atlantic (qui trovate le foto delle location utilizzate per girare la serie). ----------------- Attenzione: rischio spoiler per chi non ha ancora visto l’episodio ------------------ Il terzo episodio ha segnato un importante punto di svolta visto lo svolgimento della tanto attesa battaglia di Grande Inverno in cui il Re della Notte e i vivi si sono sfidati dando vita a sequenze fondamentali dal punto di vista narrativo e affascinanti da quello visivo. Effetti speciali, numerose location e tantissime persone coinvolte per la creazione di un grande spettacolo. Il Trono di Spade: il backstage del terzo episodio Dopo aver visto quanto accaduto sullo schermo, facciamo ora un viaggio nel backstage per vedere la realizzazione, la scrittura e le idee che hanno dato vita alla battaglia di Grande Inverno (qui le foto del terzo episodio). Il canale ufficiale GameofThrones ha pubblicato su YouTube un video di circa dieci minuti in cui viene ripercorso tutto l’episodio. Il produttore David Benioff apre il filmato parlando di come questo episodio sia stato costruito nel corso di tutte le stagioni rappresentando un momento chiave della serie in cui convergono numerosi filoni narrativi. Il Trono di Spade: grandi momenti spettacolari Successivamente Benioff parla dei primi minuti dell’episodio in cui gli sceneggiatori hanno perfettamente costruito una situazione di ansia e preoccupazione per l’arrivo del Re della Notte preparando in questo modo i telespettatori all’evento e illustrando quale sarebbe stato l’intero mood dell’episodio e dove si sarebbero trovati i vari protagonisti; infatti, tra le maggiori difficoltà per la produzione viene indicata la necessità di mantenere alta l’attenzione durante i momenti della battaglia che avrebbero potuto smorzare l’hype dopo le prime scene. Si passa poi a raccontare i momenti principali dell’episodio, dall’inizio della battaglia ad alcune sequenze spettacolari fino alle scene più significative, come ad esempio quella della morte della piccola Lyanna Mormont che fa un’uscita di scena degna di nota, ovvero uccidendo una delle creature più grandi di sempre. Personaggio chiave del terzo episodio è ovviamente Arya Stark che seguiamo in tutti gli ottanta minuti fino alla conclusione finale in cui mette un punto al destino del Re della Notte.

