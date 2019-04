Siamo finalmente arrivati alla resa dei conti. L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade vi aspetta ognu lunedì, alle 3 di notte, su Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti d'America. Gli episodi in italiano andranno invece in onda a partire da lunedì 22 aprile, alle 21:15.

Il Trono di Spade: la stagione finale

Jon Snow, Arya Stark, Cersei Lannister, Jaime Lannister, Daenerys Targaryen e Sansa Stark sono soltanto alcuni dei personaggi principali che stanno lottando per la conquista del trono più ambito di sempre.

Il primo episodio della tanto attesa ottava stagione non ha per niente lasciato delusi i fan che dopo mesi di ansia e agitazione hanno finalmente potuto fare ritorno in uno dei mondi più affascinanti, adrenalinici e sorprendenti di sempre (clicca qui se vuoi vedere le foto del primo episodio - ATTENZIONE SPOILER).

Il Trono di Spade: tra Studio Tour e rivelazioni

In questi giorni gli attori principali hanno rilasciato numerose interviste ad alcuni dei media internazionali più famosi al mondo parlando di quello che vedremo negli episodi finali, tra questi Maisie Williams è stata ospite di Jimmy Fallon a cui ha rivelato un’indiscrezione sul suo personaggio ed Emilia Clarke ha dichiarato di aver svelato il finale a sua madre.

Nel frattempo è stata annunciata l’apertura degli Studio Tour in cui i fan de Il Trono di Spade potranno diventare protagonisti in prima persona della serie che tanto hanno amato per circa dieci anni; da ricordare anche l’uscita del gioco ufficiale.

Il Trono di Spade 8 in italiano: la data di uscita

Sette stagioni, tanti intrighi e altrettanti morti, nel corso degli anni abbiamo assistito ai più clamorosi colpi di scena che hanno rivoluzionato tutto, ma oggi siamo finalmente arrivati alla resa dei conti. I sei episodi dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade in italiano andranno in onda a partire da lunedì 22 aprile, alle 21:15, su Sky Atlantic. E voi siete pronti?