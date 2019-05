Nuovo appuntamento con l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Il promo del quarto episodio rilasciato da HBO - che in Italia andrà in onda in versione originale sottotitolata lunedì 6 maggio alle 03.00 (e poi in replica la sera, alle 22.15, dopo il secondo episodio in versione doppiata), come sempre su Sky Atlantic - ci mostra i postumi della Battaglia di Grande Inverno e una Cersei pronta allo scontro. Al Nord è tempo di seppellire i morti e rendere onore a chi si è battuto con coraggio, ma è anche tempo di progettare l'imminente guerra contro la regina che attualmente siede sul trono dei Sette Regni. Restano da risolvere alcune questioni spinose: quella tra Jon e Daenerys e quella tra Sansa e Daenerys. Ciò che è certo è che la seconda metà di questa stagione finale vedrà contrapporsi la leonessa della casa Lannister e l'agguerrita e platinata Targaryen. E che sarà una lotta senza esclusione di colpi. Sfoglia la gallery con l'analisi del promo fotogramma per fotogramma. - Il Trono di Spade: Jon Snow e Daenerys, le foto più belle - Il Trono di Spade 8, la recensione dell’episodio 3: Arya VS il Re della Notte