Lunedì 6 maggio andrà in onda il quarto episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, alle 3 di notte su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata. Dopo aver sconfito definitivamente il Re della Notte, dunque dopo aver evitato il calare della Lunga Notte su Westeros, è tempo di onorare i caduti in battaglia e di focalizzarsi sul prossimo scontro: quello con Cersei. Sfoglia la gallery per vedere le immagini del quarto episodio in anteprima!

Il Trono di Spade 8: le anticipazioni del quarto episodio. FOTO

In caso vi foste persi il terzo episodio, o vogliate rivederlo in versione doppiata, non perdete l'appuntamento, sempre lunedì 6 maggio, alle 21.15 su Sky Atlantic.

