Ultimo appuntamento con l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Il promo del sesto episodio rilasciato da HBO - il FINALE DI SERIE , che in Italia andrà in onda in versione originale sottotitolata lunedì 20 maggio alle 03.00 (e poi in replica la sera, dopo il quinto episodio in versione doppiata), come sempre su Sky Atlantic - ci mostra i postumi della distruzione di Approdo del Re. Sfoglia la gallery con l'analisi del promo fotogramma per fotogramma. - OVVIAMENTE CI SONO UN SACCO DI SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO IL QUINTO EPISODIO - Il Trono di Spade 8, la recensione dell’episodio 5: Fuoco e sangue