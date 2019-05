Lunedì 20 maggio andrà in onda il sesto e ultimo episodio dell'ottava e ultima stagione, il FINALE DI SERIE, de Il Trono di Spade , alle 3 di notte su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata: guarda le immagini rilasciate da HBO. - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO IL QUINTO EPISODIO.

Ultimo appuntamento con l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Il promo del sesto episodio rilasciato da HBO - il FINALE DI SERIE , che in Italia andrà in onda in versione originale sottotitolata lunedì 20 maggio alle 03.00 (e poi in replica la sera, dopo il quinto episodio in versione doppiata), come sempre su Sky Atlantic - ci ha mostrato i postumi della distruzione di Approdo del Re (qui trovate un'analisi fotogramma per fotogramma), e anche le uniche due immagini ufficiali non fanno presagire nulla di buono. Le trovate qui sotto.

@HBO

Nella prima immagine si vede Daenerys che ha fatto il suo ingresso in città da vincitrice indiscussa. Ora è veramente la Regina delle Ceneri. Davanti a lei sono presenti gli immancabili Immacolati, ordinatissimi come sempre. La decisione di Daenerys di radere al suolo Approdo del Re nonostante la resa della città, nonostante quelle maledette campane, ha fatto molto discutere i fan della serie, specialmente quelli di vecchia data.

Ora resta da vedere cosa succederà nel gran finale: la Madre dei Draghi riuscirà finalmente a sedere su quel maledetto Trono di Spade, oppure qualcuno, presumibilmente, tenterà di impedirglielo? Forse Arya? Forse Jon? O forse Tyrion, che vediamo nello scatto qui sotto e che non sembra per niente contento della piega presa dagli eventi?

@HBO

Cosa dobbiamo dunque aspettarci da questo sesto e ultimo episodio, dal gran finale di stagione di serie? Dopo la distruzione di Approdo del Re a opera di Daenerys e la morte di Cersei, tutto è possibile. Cosa sceglieranno di fare Tyrion e Jon ora che hanno visto di cos'è capace la Madre dei Draghi? Riecheggiano le ultime parole di Varys, che, purtroppo, aveva ragione da vendere.

E Arya? Avrà aggiunto il nome di Daenerys alla sua lista? Alla fine, entrando in città nel quinto episodio aveva detto di essere lì per uccidere la regina...ma non ha specificato quale!

Non dimentichiamo poi che a nord, a Grande Inverno, Sansa, quasi sicuramente, sta organizzando qualcosa. Difficilmente Lady Stark sceglierà di restare con le mani in mano. E Bran? Che ruolo avrà in tutto questo? Lo scopriremo tra pochissimo!

