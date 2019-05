Interpretato dall'attore scozzese Iain Glen all’interno della serie HBO, è fra i personaggi più longevi de Il Trono di Spade: apparso fin dalla prima stagione dello show, Jorah Mormont abbandona il cast ad un passo dalla conclusione della saga fantasy e ricorda i momenti migliori sul set. Appuntamento con Il Trono di Spade 8 ogni lunedì alle 3 di notte, in contemporanea con gli USA, e in versione doppiata in italiano ogni lunedì alle 21.15, sempre su Sky Atlantic.

Il Trono di Spade 8: cosa succederà a Ser Jorah?



Game of Thrones: 8 domande sul terzo episodio



La scena del gladiatore



Jorah è un cavaliere mercenario in esilio, ex signore di Isola dell’Orso e nello show si schiera dalla parte di Daenerys Tangaryen, sacrificando la propria vita per la Madre dei Draghi nella battaglia di Grande Inverno dell’ottava stagione. La scena migliore secondo l’attore? Lo scontro girato nell'arena di Meereen: “L’intera sequenza è enorme, con centinaia di comparse. La gente che combatte e poi… si fermano tutti. E siamo scoppiati a ridere, io compreso”. Quella volta, ricorda Glen, sul set c’era anche sua figlia, come spettatrice.



Il Trono di Spade, la trama delle prime sette stagioni



Iain Glen parla di Emilia Clarke



Ricordando la sua esperienza sul set de Il Trono di Spade, Iain Glen finisce a parlare di Emilia Clarke (SCOPRI Daenerys secondo Emilia Clarke), descrivendola come una talentuosa attrice, nonché un’amica fidata: “Ho visto questa giovane attrice arrivare sul set : ha preso questo ruolo importantissimo e l’ha fatto suo (...) E’ un’ottima amica e fra noi c’è affetto dentro e fuori dal set”. Inoltre la star parla di come lo show HBO sia diventato uno spettacolo cult “che ha cambiato tutte le nostre carriere da attori”.



Il Trono di Spade? “E’ come una famiglia”



Mentre anche il suo personaggio è passato a miglior vita, ora che Il Trono di Spade 8 sta per giungere al termine (SCOPRI cosa pensa George R.R. Martin del finale de Il Trono di Spade), l’interprete di Ser Jorah Mormont spiega quanto sia difficile dire addio allo show: “Il Trono è diventato come una famiglia, ci sentiamo una famiglia. È bello avere la famiglia con te. Ho amato il ruolo, le persone, è difficile dire addio”, ancora di più se sul set ci si diverte e si ride insieme ai colleghi, come ricorda Glen.



Iain Glen è Ser Jorah Mormont



L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata in italiano.



Inoltre ogni giovedì sera, alle 20.20, non perdere su Sky Atlantic l'appuntamento con Thronecast, il talk show dedicato al commento degli episodi della serie, con tante interviste al cast e con gli interventi di numerosi ospiti.