Il terzo episodio della serie HBO porta in scena l’attesa battaglia tra vivi e morti. Ora che sappiamo chi ha avuto la meglio e chi, invece, è rimasto sconfitto, si fanno largo tra i fan nuovi interrogativi sull’imminente epilogo della saga fantasy: ecco 8 domande che ci siamo fatti dopo la Battaglia di Grande Inverno. - ATTENZIONE: rischio SPOILER per chi non ha ancora visto l’episodio.

La Battaglia di Grande Inverno, protagonista della terza puntata de Il Trono di Spade 8 (ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata e alle 21.15 in versione doppiata in italiano) è ormai superata. Ma il duro scontro a cui il pubblico ha assistito lascia aperti diversi interrogativi su ciò che succederà nella prossima puntata (LEGGI LE ANTICIPAZIONI del quarto episodio: ATTENZIONE SPOILER).



Se hai già visto il terzo episodio de Il Trono di Spade 8, prosegui nella lettura e rifletti con noi sulle diverse ipotesi circa l’epilogo. Se, invece, devi ancora assistere alla Battaglia di Grande Inverno, ti imbatterai in numerosissimi spoiler. A te la scelta!







La battaglia tra vivi e morti è finita. E sono i vivi a stringere in pugno la vittoria, soprattutto grazie alla valorosa combattente Arya Stark, che ha saputo mandare al tappeto il temibile nemico: il re della Notte è stato sconfitto e la più grande minaccia per gli abitanti di Westeros è stata eliminata una volta per tutte. Ora, però, non è ancora finita! Jon Snow, Daenerys Targaryen e gli altri si preparano ad affrontare la regina reggente, Cersei Lannister, e l'Armata Dorata.



Ecco alcuni degli interrogativi seguiti alla Battaglia di Grande Inverno in scena nel terzo episodio de Il Trono di Spade 8.

1. Daenerys Tangaryen Vs. Jon Snow: chi guiderà la guerra?



Chi guiderà il Nord fra Daenerys Tangaryen e Jon Snow, verso la conquista dell’ambito trono? La questione è spinosa: la Madre dei Draghi ha come unico obiettivo quello di sedere sul Trono, fin dalla prima stagione della serie HBO; Jon, seppur si sia scoperto essere l’erede legittimo al trono, non sembra particolarmente interessato a governare. Che il bel Jon Snow interpretato da Kit Harington ceda il suo posto all’amata Daenerys? È un’ipotesi plausibile. Ma, in questo caso, c’è da presumere che gli altri membri del Nord, Sansa Stark in primis, non staranno di certo a guardare…



2. Il Nord è in grado di affrontare Cersei Lannister?



Una volta stabilito chi guiderà la battaglia contro Cersei Lannister, resta da domandarsi se - dopo le numerose perdite causate dalla Battaglia di Grande Inverno - il Nord abbia risorse sufficienti per affrontare Cersei Lannister e l'Armata Dorata. Certo, fra draghi, Immacolati e Dothraki l’esercito era ben fornito un tempo, ma adesso? In particolare, il co-creatore e showrunner David Benioff ha confermato che la Battaglia di Grande Inverno ha messo definitivamente fuori gioco i Dothraki. Dall’altra parte, Cersei può godere delle navi di Euron Greyjoy e di 20 mila truppe dei Lannister.



3. Chi è morto nella battaglia di Grande Inverno?



Personaggi storici della saga fantasy hanno detto addio a Il Trono di Spade, cadendo vittime della battaglia di Grande Inverno. Fra i morti del terzo episodio dell’ottava stagione ricordiamo Ser Jorah Mormont e Lyanna Mormont, Theon Greyjoy, Eddison Tollett, Beric Dondarrion e Melisandre. Oltre al Re della Notte e al suo esercito, ovviamente.



4. Il Trono di Spade 8: perché uccidere Lyanna Mormont?



Fra le perdite causate dalla battaglia di Grande Inverno c’è quella di Lyanna Mormont. Il personaggio interpretato dall’attrice Bella Ramsey, seppur in origine secondario, ha rapidamente guadagnato popolarità e David Weiss ha deciso di mantenerlo all’interno dello show più del previsto: lo showrunner ha pensato di portare la signora dell'Isola dell'Orso fino a questo punto della storia, dedicandole una morte grandiosa. Lyanna Mormont si ritrova ad affrontare armata solamente di un’ascia un terribile gigante al servizio del Re della Notte: non supera lo scontro, ma libera i vivi da quella creatura malvagia.



5. Chi è ancora vivo dopo la battaglia di Grande Inverno?



L’episodio tre de Il Trono di Spade 8 è un bagno di sangue, ma la maggior parte dei personaggi principali de Il Trono di Spade si è salvata (SCOPRI la loro età nella serie e nella realtà). Sono ancora in vita Brienne di Tarth, Sandor Clegane, Daenerys Targaryen, Arya Stark, Jon Snow, Sansa Stark, Bran Stark, Varys, Tyrion Lannister, Jaime Lannister, Sam "il ragazzo più fortunato di Westeros" Tarly, Tormund, Gray Worm, Gendry, Drogon e Rhaegal.



6. Dov'è Ghost, il metalupo di Jon Snow?



E’ sopravvissuto agli eventi e con tutta probabilità lo vedremo nel prossimo episodio. Come facciamo a saperlo? Il metalupo di Jon Snow compare nel teaser trailer della prossima puntata. E il lupo di Arya, Nymeria? SCOPRI LE ANTICIPAZIONI del quarto episodio



7. Il Re della Notte era un Targaryen?



Ormai è stato sconfitto, ma questo dubbio si fa largo tra i fan de Il Trono di Spade: nella Battaglia di Grande Inverno abbiamo potuto scoprire, infatti, che il Re della Notte era immune al fuoco dei draghi, oltre a poter cavalcare il drago ghiacciato, tutti requisiti tipici dei Targaryen.



8. Arya è “il Principe che viene promesso”?



I fan della saga di George R. R. Martin conoscono la leggenda di Azor Ahai, il predetto salvatore dell'uomo, detto “il Principe che viene promesso”, capace di salvare l’umanità di Westeros ed Essos, ma nessuno conosce la sua identità. In origine si pensava fosse Stannis Baratheon, poi Gendry, successivamente tutti gli indizi portavano a Jon Snow. Ma dopo avere visto Arya in azione nella battaglia di Grande Inverno, il dubbio che possa trattarsi della combattente di casa Stark è lecito.



