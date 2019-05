In Game of Thrones è Ser Jorah Mormont, mentre nella vita reale è l'attore scozzese Iain Glen, classe 1961 e quintali di fascino da vendere. Riuscirà il prode Ser Jorah, alla guida delle truppe della Madre dei Draghi in quel di Grande Inverno, ad arrivare tutto intero fino alla fine della serie? Per scoprirlo, non ci resta che attendere la stagione finale, l'ottava, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic a partire da lunedì 15 aprile alle 03.00 , in contemporanea con l'America. Intanto, per ammazzare l'attesa (ma solo quella, mi raccomando!), sfoglia la gallery con le foto più belle dell'affascinante Iain Glen. - Il Trono di Spade 8: ecco chi morirà e chi sopravvivrà (secondo noi)