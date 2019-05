L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata. Il quinto e penultimo episodio de Il Trono di Spade andrà in onda su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata lunedì 13 maggio alle 03.00 (e poi in replica la sera, dopo il quarto episodio in versione doppiata), e ormai è chiaro: la guerra contro Cersei è imminente. Scopri di più.

Il Trono di Spade 8: la versione doppiata in italiano

Il prossimo appuntamento con la versione doppiata dell'ottava stagione di Game of Thrones è previsto per lunedì 13 maggio. Alle 21.15, su Sky Atlantic andrà infatti in onda il quarto episodio, The Last of The Starks, gli ultimi Stark.

Dopo aver sconfito definitivamente il Re della Notte, dunque dopo aver evitato il calare della Lunga Notte su Westeros, è tempo di onorare i caduti in battaglia e di focalizzarsi sul prossimo scontro: quello con Cersei. Tra Jon e Daenerys, però, c'è tensione: lei ha paura che, con la rivelazione della reale identità di lui, la sua posizione sia in serio pericolo. La Madre dei Draghi, infatti, a Westeros non ha molti ammiratori, mentre l'ex Re del Nord...

Ad Approdo del Re, con l'arrogante Euron al suo fianco e con la Compagnia Dorata pronta all'azione, Cersei si sente sicura, forse anche troppo sicura, di sé. Tyrion e Varys hanno un'intensa discussione sullo stato mentale di Daenerys, mentre Sansa continua a lavorare per l'indipendenza del Nord. Arya e il Mastino hanno delle questioni in sospeso altrove. Jaime è diviso tra il passato e il presente.

Il Trono di Spade 8, le foto della quarta puntata: verso Approdo del Re

--------------------------------------

ATTENZIONE: DA QUI INIZIANO GLI SPOILER

PER CHI STA GUARDANDO LA SERIE SOLO IN VERSIONE DOPPIATA

--------------------------------------

Il Trono di Spade 8: la versione originale sottotitolata

Il prossimo appuntamento con la versione originale sottotitolata dell'ottava stagione di Game of Thrones è previsto per lunedì 13 maggio. Per i fan più accaniti, e per i nottambuli DOC, il quinto episodio de Il Trono di Spade 8 andrà in onda onda alle 03.00 su Sky Atlantic, in contemporanea con l'America. Sarà ovviamente disponibile su Sky Go, su Sky On Demand e su NOW TV.

Ma cosa cosa dobbiamo aspettarci da questo quinto episodio? Dopo i colpi di scena del quarto - il desiderio di Varys di sostenere Jon Snow, l'improvvisa morte di Rhaegal e la brutale esecuzione di Missandei -, nel quinto aspettiamoci la vendetta di Daenerys. Ormai mancano solo due episodi, dunque la guerra è veramente alle porte.

Nelle immagini del promo (le trovate qui) vediamo l'arrivo di Jon a Roccia del Drago (NB, ad accoglierlo è Varys...), l'inizio dell'assedio di Approdo del Re (sempre che ci sia un assedio, a questo punto!), un Tyrion decisamente prepccupato, una pensierosa Cersei e, finalmente, il Capitano Strickland, a capo della famigerata Compagnia Dorata. Sansa, Bran, Arya, Jaime e Mastino non pervenuti. Gli ultimi tre, però, sono in viaggio verso la Capitale, dunque quasi sicuramente li vedremo in azione.

Il Trono di Spade 8, la recensione dell’episodio 4

Il Trono di Spade 8: le anticipazioni del quinto episodio. FOTO

Il Trono di Spade 8, le foto della quinta puntata: la guerra alle porte

Game of Thrones 8: la profezia del Valonqar sulla morte di Cersei

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata in italiano.

Inoltre ogni giovedì sera, alle 20.20, non perdere su sky Atlantic l'appuntamento con Thronecast, il talk show dedicato al commento degli episodi della serie, con tante interviste al cast e con gli interventi di numerosi ospiti.

SCOPRI DI PIU'

Tutte le recensioni dell'ottava stagione de Il Trono di Spade

Il Trono di Spade, chi è Vladimir Furdik, l’attore che interpreta il Re della Notte

10 buoni motivi per vedere (e rivedere, e rivedere, e rivedere) il Trono di Spade

Il Trono di Spade 8: la trama delle stagioni precedenti

Tutte le infografiche sulle stagioni de Il Trono di Spade

Il Trono di Spade, lo speciale sulla serie

Il Trono di Spade: la mappa dei Sette Regni

Il Trono di Spade: i motti e i simboli delle casate dei Sette Regni

"Gnocchi" di Spade: tutti i belli del Trono

Dove è stato girato Il Trono di Spade: tutte le location