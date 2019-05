Lunedì 13 maggio andrà in onda il quinto episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, alle 3 di notte su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata. Sfoglia la gallery per vedere le immagini del quinto episodio. - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO IL QUARTO EPISODIO.

In caso vi foste persi il quarto episodio, o vogliate rivederlo in versione doppiata, non perdete l'appuntamento, sempre lunedì 6 maggio, alle 21.15 su Sky Atlantic.

Penultimo appuntamento, e ci riferiamo alla versione originale sottotitolata, con Game of Thrones. Dopo i colpi di scena del quarto - il desiderio di Varys di sostenere Jon Snow, l'improvvisa morte di Rhaegal e la brutale esecuzione di Missandei -, nel quinto aspettiamoci la vendetta di Daenerys. Ormai mancano solo due episodi, dunque la guerra è veramente alle porte. Nelle immagini vediamo l'arrivo di Jon a Roccia del Drago (NB, ad accoglierlo è Varys...), l'inizio dell'assedio di Approdo del Re (sempre che ci sia un assesio, a questo punto!), un Tyrion decisamente prepccupato, una pensierosa Cersei e, finalmente, il Capitano Strickland, a capo della famigerata Compagnia Dorata. Sansa, Bran, Arya, Jaime e Mastino non pervenuti. Gli ultimi tre, però, sono in viaggio verso la Capitale, dunque quasi sicumente li vedremo in azione.