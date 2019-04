Il Trono di Spade 8: le anticipazioni del secondo episodio

Jaime a Grande Inverno al cospetto di Daenerys e il Re della Notte vicinissimo e pronto ad attaccare: ecco cosa scopriamo dal promo del secondo episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade rilasciato da HBO. L'appuntamento è per lunedì 22 aprile alle 03.00 , quando andrà in onda, in contemporanea con gli U.S.A., l'episodio in versione originale sottotitolata. Scopri di più. (ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO IL PRIMO EPISODIO ). - Il Trono di Spade 8: quando esce in italiano

Il secondo episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda in versione originale sottotitolata lunedì 22 aprile alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A. (disponibile anche su Sky On Demand e su NOW TV).

Lo Sterminatore di Re

Nel promo rilasciato da HBO vediamo Jaime al cospetto di Daenerys e degli Stark. La Madre dei Draghi non è molto contenta di trovarsi di fronte all'uomo che ha ucciso suo padre. La giovane Targaryen sa bene che Re Aerys II era chiamato il Re Folle, e sa anche perché. Nonostante ciò, trovarsi così vicina allo Sterminatore di Re non può lasciarla indifferente.

C'è grande attesa per la reunion tra i fratelli Lannister - Jaime non ha mai odiato Tyrion, ma Tyrion è pur sempre colui che ha ucciso Tywin -, e, ovviamente, c'è grandissima attesa per l'incontro tra Jaime e Bran. Il leone dalla mano dorata non è più l'uomo che ha buttato un bambino giù da una torre per proteggere il suo amore malato, ma ciò che è fatto è fatto, e non si può tornare indietro.

Dal trailer sappiamo che Jaime si ritroverà a combattere contro gli Estranei, dunque diamo per scontato che non verrà giustiziato, ma sarà sicuramente interessante vederlo messo di fronte agli errori del passato. Riuscirà l'uomo senza onore a riabilitare completamente e definitivamente il suo nome combattendo per i vivi? Jaime sopravvivrà alla Battaglia di Grande Inverno? Soprattutto: Jaime sopravvivrà a Bronn? Non dimentichiamo, infatti, che il mercenario è in viaggio verso nord per portare a termine la missione affidatagli dall'attuale sovrana dei Sette Regni nel primo episodio...

Momenti di tensione anche tra Daenerys e Sansa, che si dicono a vicenda che non avrebbero dovuto fidarsi di Cersei. Beh, almeno su una cosa sono d'accordo!

Il nemico alle porte

L'arrivo di Tormund, Beric e Edd non è di buon auspicio: il Re della Notte e la sua armata sono vicinissimi, sono veramente dietro l'angolo, dunque il momento è arrivato. Grande Inverno si prepara ad affrontare il nemico...e, a giudicare dal teaser rilasciato un paio di settimane fa, ad avere la meglio non saranno i vivi...

Riuscirà Jon ad avere la mente abbastanza lucida per combattere, o sarà distratto dalla bomba sganciata da Sam nel primo episodio, cioè il fatto di essere il figlio, legittimo, di Lyanna Stark e di Rhaegar Targaryen, dunque di essere il vero erede al trono dei Sette Regni? Parlerà con l'amata Daenerys prima della battaglia, oppure deciderà di tenere per sé questo segreto così grande e destabilizzante?

Dov'è Cersei?

Grande assente Cersei, che, in teoria, è in attesa dello scontro tra l'esercito dei vivi e l'esercito dei morti. La regina della casa Lannister, infatti, intende sfruttare a suo favore la battaglia che sta per svolgersi al nord, perché pensa che l'indebolimento dei suoi nemici andrà a suo vantaggio. Se da una parte Cersei ha ragione, dall'altra ha torto marcio: se il Re della Notte riuscisse ad arrivare fino alla Capitale, per lei, protetta da un esercito che combatte con armi "normali", sarebbe sicuramente la fine. Anche se, stando alla profezia di Maggy la Rana, sarà il valonqar a ucciderla...

 

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata a partire dal 22 aprile.