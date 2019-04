Nuovo appuntamento con l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Il promo del secondo episodio rilasciato da HBO - che in Italia andrà in onda in versione originale sottotitolata lunedì 22 aprile alle 03.00 (e poi in replica la sera, alle 22.15, dopo il primo episodio in versione doppiata), come sempre su Sky Atlantic - ci mostra Jaime a Grande Inverno al cospetto di Daenerys, ma ci mostra anche Sansa e la Madre dei Draghi che si scambiano le rispettive opinioni su Cersei. L'arrivo di Tormund e dei Guardiani porta con sé una notizia terribile: il Re della Notte e la sua armata sono vicinissimi. Sfoglia la gallery con l'analisi del promo fotogramma per fotogramma. - Il Trono di Spade 8: le anticipazioni del secondo episodio