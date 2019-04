Il Trono di Spade 8: le foto della seconda puntata

Mancano pochi giorni al secondo episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, in onda lunedì 22 aprile alle 3 di notte in versione sottotitolata su Sky Atlantic. Alle 21.15, invece, andrà in onda il primo episodio in versione doppiata in italiano.

Sfoglia la gallery per vedere le foto del secondo episodio. Le immagini includono alcuni momenti con Missandei e Grey Worm, che si apprestano a salutarsi in vista della Battaglia di Grande Inverno. Tra gli altri personaggi che vedremo in questo secondo appuntamento e che possiamo ammirare attraverso queste foto troviamo la giovane e combattiva Lyanna Mormont, bardata di tutto punto, Gilly, Tyrion, Bran, Jon Snow, Arya, Sam, Daenerys, Varys e Ser Jorah. Dal promo rilasciato da HBO vediamo Jon e Tormund discutere: il Re della Notte e il suo esercito sono vicinissimi.