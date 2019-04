Gomorra 4, episodio 7-8: anticipazioni

Enzo e Valerio sono ai ferri corti: possono ancora fidarsi l'uno dell'altro? Preoccupato all'idea di essere indagato e di poter essere collegato al denaro sporco che arriva da Secondigliano, Gennaro prende una decisione importante che si tramuterà in un taglio netto col passato. Patrizia non è più sola, ma essere così vicina ai Levante potrebbe rivelarsi pericoloso. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio di Gomorra 4, in onda in prima tv su Sky Atlantic venerdì 19 aprile alle 21.15.

Gomorra 4, episodio 7 La confisca della partita di cocaina vista nel quinto episodio ha avuto grosse ripercussioni su tutti i clan, ma quello di Forcella è quello più colpito. Mentre Enzo vuole rimanere in attesa - alla fine si tratta solo di qualche settimana -, Valerio e altri, tra cui A'Golia e Ronni, fervono. Attendere l'arrivo del nuovo carico, che, come promesso da Patrizia, è in viaggio, o andare a parlare con i Capaccio? Se, come ha detto Nicola, parte della roba confiscata è tornata a girare, forse loro sanno qualcosa. Forse c'entrano qualcosa. Ad ogni modo, O'Vocabulà non ha intenzione di restare con le mani in mano. Perso nella spirale del dubbio e della paranoia, Sangue Blu non sa più di chi può fidarsi. Ha bisogno di prove, ha bisogno di sapere chi è ancora veramente dalla sua parte. E ha bisogno di sapere se i suoi amici si fidano ancora di lui.

Foto di Gianni Fiorito

Gomorra 4, episodio 8

I lavori per la costruzione dell'aeroporto proseguono, ma il cantiere viene bloccato dopo la scoperta di qualcosa di strano nel terreno dove sorgerà la pista di decollo e di atterraggio. Come se non bastasse, il magistrato Walter Ruggieri sembra aver messo gli occhi su Gennaro. Azzurra lo rassicura, ma lui non è tranquillo. Nel dubbio, meglio tagliare nettamente col passato: il legame tra lui e Secondigliano - o meglio, tra lui e i soldi della roba che passa da Secondigliano - dev'essere definitivamente reciso. L'ambiziosa Tiziana si dimostra una preziosa alleata in un momento così delicato. Le cose per Patrizia sembrano essersi sistemate, ma la vicinanza ai Levante potrebbe rivelarsi più pericolosa del previsto.

Foto di Gianni Fiorito

