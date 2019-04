Gomorra 4: Nicola viene ucciso da Mickey Levante

Nel sesto episodio della quarta stagione della serie diciamo addio al personaggio di Nicola , interpretato da Riccardo Ciccarelli . Di lui ricorderemo il suo codino alto, la sua testa mezza rasata, il suo sguardo intenso, il suo sorrisino un po' "arrogantello", e, soprattutto, la sua estrema fedeltà al clan Savastano. A uccidere Nicola, per non perdere Patrizia, è Mickey , a riprova del fatto che la mela non cade mai molto lontano dall'albero: guarda i video dal backstage dei due episodi diretti da Marco D'Amore.

E alla fine anche Nicola è caduto in battaglia (più o meno): nel sesto episodio della quarta stagione di Gomorra abbiamo detto addio al personaggio di Riccardo Ciccarelli, fedelissimo di Gennaro e di Patrizia. A differenza di quanto lasciava intendere il trailer di lancio del nuovo capitolo della serie, infatti, Nicola non ha mai veramente pensato che Patrizia non fosse in grado di comandare, e non ha mai veramente pensato di tradirla.

Dietro la sua morte c'è la famiglia Levante, che, però, in realtà aveva ben altri piani per lui. L'idea di base, infatti, era di costringerlo, con la minaccia di fare del male alla sua famiglia, ad uccidere Patrizia e a diventare lui stesso il luogotenente di Genny a Secondigliano. Per non mettere in pericolo la madre, la sorella e i nipotini, e dopo aver assistito all'omicidio a sangue freddo del cugino, Nicola non può fare altro che accettare.

Il giorno dopo, mentre sta andando da Patrizia per eliminarla, viene però intercettato da Michelangelo, che è venuto a conoscenza del piano di Saro e Ciccio grazie a sua sorella. Nicola sale in macchina con Mickey, si fida di lui, e, almeno inizialmente, Mickey ha veramente intenzione di aiutarlo. Poi, però, il figlio prediletto di Don Gerlando capice che Nicola ormai non è altro che un testimone scomodo, un testimone che potrebbe mettersi tra lui e la sua amata Patrizia. Così spara.