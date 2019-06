Big Little Lies: la casa di Madeline si può affittare

Da oggi i fan di Big Little Lies avranno la possibilità di soggiornare presso l'abitazione di Madeline , personaggio interpretato dalla bellissima Reese Whiterspoon .

Si è finalmente alzato il sipario sulla seconda attesissima stagione di Big Littles Lies, la serie che racconta intrighi, bugie, amicizie e amori.

I primi due episodi hanno entusiasmato il pubblico che ha finalmente potuto vedere l’arrivo di Meryl Streep che da questa stagione è entrata a far parte del cast di grande livello formato da alcuni delle attrici più famose del mondo dorato di Hollywood, tra queste Nicole Kidman, Reese Whiterspoon e Zoë Kravitz, quest’ultima figlia del cantante Lenny e di Lisa Bonet, ora sposata con il sex symbol Jason Momoa. Uno dei punti di forza della serie è sicuramente quello di essere in grado di portare il pubblico all’interno degli intrecci delle protagoniste (clicca qui per vedere tutte le foto più belle della premiere della serie a New York).

Madeline: soggiornare nella sua casa

Negli ultimi anni migliaia di persone sono volate negli Stati Uniti d’America per camminare lungo la Hollywood Walk of Fame, ammirare le residenze milionarie delle celebrity o vedere da vicino i luoghi cult di serie tv e pellicole cinematografiche. Da oggi anche i fan di Big Little Lies potranno vivere questa esperienza, ma potranno addirittura anche soggiornare presso una delle case più celebri della serie.

Infatti l’abitazione di Madeline, interpretata da Reese Whiterspoon, è disponibile su un sito di immobili e può essere affittata, ma i prezzi non sono proprio alla portati di tutti!

La casa, situata a Malibù, California, è stata costruita nel 1979 e si affaccia sulla spiaggia regalando una vista mozzafiato a chi decide di alloggiarci. L’abitazione vanta soffitti con travi a vista, pavimenti in legno, portefinestre, giardini e grandi finestre che permettono l’entrata della luce naturale.

In totale ci sono sei camere da letto nella struttura principale e due suite spettacolari. Presente un lussuoso bagno con marmo, doccia e vasca. Troviamo poi altre tre camere per gli ospiti con accesso direttamente al patio o al giardino. Cucina arredata di tutto il necessario, compresi tre forni. Il costo per il mese di giugno, luglio e agosto è di ben 100.000 dollari al mese.