In attesa dell’arrivo della seconda stagione di Big Little Lies , in onda su Sky Atlantic a partire dal 18 giugno alle 21.15, ecco dove abbiamo lasciato Madeline Mackenzie, interpretata da Reese Witherspoon.

Il 18 giugno riparte su Sky Atlantic la serie più interessante, intelligente, coinvolgente e crudelmente realistica degli ultimi tempi: arriva finalmente Big Little Lies 2.

Uno dei personaggi principali della prima stagione di Big Little Lies, andata in onda su Sky Atlantic, è Madeline Mackenzie, interpretata da Reese Witherspoon. Madeline vive a Monterey nel quartiere residenziale di ricchi a più zeri e ha una figlia minore (Chloe) che frequenta la scuola più prestigiosa della zona.

Ha divorziato da ormai un po' di anni dal marito, il padre di sua figlia maggiore (Abigail), che si è rifatto una vita e adesso ha una compagna amata da tutti, anche dalle figlie di Madeline, che ci vanno molto d’accordo.

La nuova moglie in questione si chiama Bonnie, fa l’insegnante di yoga ed è piena di energia, bellezza, positività e calma. Caratterialmente è agli antipodi di Madeline, ansiosa, spesso nervosa e piena di rabbia e rancore. Tutti adorano Bonnie quindi chi è che la detesta? Esatto: Madeline. La cosa che le fa più male, però, è che Abigail trascorra tanto tempo assieme a lei quando sta dal padre e che ci vada così d'accordo.

Madeline è molto amica di Celeste, la madre di due gemelli in classe con Chloe. Sarà lei a consigliare a Celeste di lasciare il marito non appena scoprirà che lui la picchia.

Madeline è presente, come tutti, alla serata di beneficenza organizzata dalla scuola e assisterà all’omicidio con cui la prima stagione si conclude: Perry, il marito lasciato da Celeste dietro suo consiglio, tenterà di avvicinarsi alla moglie e di farle come suo solito del male. Ma per l’ultima volta, dato che le amiche di sua moglie, Madeline in primis, non ci staranno affatto.

A porre fine alle violenze subite da Celeste in tutti gli anni di matrimonio sarà Bonnie, la nuova compagna dell’ex marito di Madeline, che spingerà Perry giù da una scalinata, provocandone la morte. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe stata proprio lei, la buona e dolce Bonnie? Colei che Madeline odiava ma che da adesso in poi proteggerà come una vera amica.