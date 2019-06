Big Little Lies, stagione 2, episodio 1: trama e recensione

Nuove piccole e (per niente) innocenti bugie

Il primo episodio della seconda stagione di Big Little Lies ci riporta a Monterey a qualche settimana dal finale del primo capitolo. Le vacanze estive sono terminate, ed è tempo di tornare a scuola, per i bambini ma anche per i genitori, soprattutto per le madri. Perché a Monterey la scuola è un campo di battaglia. A dire il vero la prima scena della stagione è dedicata a Bonnie, il personaggio di Zoe Kravitz. L'assassina di Perry, tecnicamente, ma come biasimarla? Chi non avrebbe fatto la stessa cosa per le proprie amiche, o comunque per aiutare un'altra portatrice di doppio cromosoma X minacciata da un portatore (violento) di cromosoma Y? Eppure Bonnie, una che in sé non ha un briciolo di cattiveria o violenza, passati i primi giorni, e tornata da una rilassante vacanza, ha iniziato a dare retta al maledetto senso di colpa. E ora non è che l'ombra di ciò che era.

Non va meglio a Celeste, che da una parte è ovviamente sollevata, ma che dall'altra ancora fatica a fare pace con quanto successo e a conciliare la doppia anima del defunto coniuge: Perry era sì un violento, uno stupratore, una persona profondamente disturbata, ma era anche un marito romantico e appassionato e un padre amorevole. Il personaggio di Nicole Kidman si è fatto forza finora, ma, a quanto pare, è tormentato da degli assai inquietanti incubi notturni. Celeste torna a frequentare la sua psicoterapeuta, ma certe cose non può dirle neppure a lei.

Per fortuna, o purtroppo, a darle una mano c'è Mary Louise - la madre di Perry, una "gigionissima" Meryl Streep con tanto di incisivi superiori finti -, che dopo la morte del figlio si è praticamente trasferita a casa Wright, un po' per aiutare la nuora e stare accanto ai nipotini, un po' perché c'è qualcosa che non le torna riguardo la tragica dipartita del sangue del suo sangue. Il personaggio di Streep, una new entry di tutto rispetto, è una donna di polso (qualità molto utile con i gemelli!) e un po' bizzarra, ma è anche una donna sensibile. Soprattutto, è una madre che sta soffrendo terribilmente. Qualcosa, però, ci dice che anche lei, come le altre protagoniste, sta nascondendo un segreto...

Il primo giorno di scuola di questa seconda stagione ci riporta idealmente a quello del primo, ma in realtà, competizione tra genitori a parte, tante cose sono cambiate. Di immutate, però, ci sono la rabbia, la frustrazione e il risentimento di Madeline, sempre affezionatissima ai suoi rancori, i suoi animaletti. Non che il personaggio di Reese Witherspoon non ci piaccia, tutt'altro, ma per negare questi aspetti del suo carattere - aspetti che lei stessa conosce benissimo - bisognerebbe essere ciechi e sordi. Ebbene sì, Madeline è sempre Madeline, pertanto non stupisce vederla ancora incapace di avere una conversazione civile col suo ex marito. All'ingresso della scuola, però, Nathan le confida che Bonnie non è più sé stessa da un po', e Madeline, che sa benissimo cosa c'è dietro questo cambiamento, confessa a Celeste che questa cosa non le piace per niente.

Sei proprio bassa!

Molto divertenti i due incontri tra Madeline e Mary Louise. Il primo, che avviene presso un bar/chiosco vicino al mare, è anche il primo incontro in assoluto tra le due. Madeline è accogliente e accomodante, mentre Mary Louise se ne esce più o meno con queste parole "Sei proprio bassa! Non lo dico in senso cattivo. O forse sì. Credo che le persone basse siano poco affidabili. Mi scuso, in genere mi vanto di essere in grado di leggere una persona a occhio, ma con te è difficile. Sembri così carina e amorevole, ma mi sembri anche una che non si accontenta, che è sempre alla ricerca di qualcosa. Non fraintendermi, anch'io sono alla ricerca di qualcosa. Di risposte, per esempio. Voglio sapere com'è veramente morto mio figlio, ma dubito che mi diresti la verità, non è vero?" Un bell'inizio, non c'è che dire!

E' evidente che tra queste due prima o poi vedremo scoppiare le scintille, e il secondo incontro, presso l'agenzia immobiliare per cui Madeline lavora, non è da meno. Mary Louise apre con una dichiazione di guerra: "Vedo che indossi i tacchi!" Madeline chiede al collega se può lasciarle sole per un momento, e poi mette le cose in chiaro: va bene il lutto, va bene la sofferenza, ma qui c'è della maleducazione. Mary Louise abbozza una scusa che in realtà è l'ennesima provocazione - e ancora non si capisce se faccia apposta per far saltare il metaforico tappo all'amica della nuora o se veramente le frasi le escano dalla bocca senza prima essere passate dalla testa -, ma Madeline non raccoglie. Per ora. Ad ogni modo, se per tutte quelle settimane la madre di Perry ha fatto avanti e indietro da casa sua, ora è chiaro che ha intenzione di stabilirsi a Monterey in pianta stabile. Not good.

La quiete prima della tempesta

Renata è, giustamente, preoccupata per la figlioletta e arriva a dire al nuovo insegnante che si aspetta che Amabella sia tenuta particolarmente d'occhio, visto quello che è successo l'anno scorso. La ritroviamo a casa durante un servizio fotografico a tema "donne al potere", avvolta in un abito che di sobrio non ha niente e intenta a mostrare il suo lato migliore. Gordon la osserva dall'alto della scalinata della loro lussuosa villa, poi si ritira in quella che sembra essere a tutti gli effetti la sua "stanza dei balocchi", dove per balocchi si intende una collezione di costosi trenini elettrici. Mr Klein in una mano stringe un bicchiere con dentro del whisky, e nell'altra una mazza da baseball. Problemi in paradiso anche qui.

Ed, che ancora non sa del tradimento di Madeline, prima incontra una vecchia conoscenza al supermercato - una vecchia conoscenza che ora ha un bel seno prosperoso e che gli dice "Beh, ci vediamo in giro!" - e poi riceve da Nathan una richiesta particolare: parlare con Bonnie. Ovviamente che l'ex marito di tua moglie ti chieda di parlare con la sua nuova moglie nella speranza che questa si apra con te è qualcosa di troppo strano anche per Ed, che cortesemente rifiuta e che, in tutta risposta, viene mandato a quel paese da un fin troppo ruspante, e frustrato, Nathan.

Jane sembra essere quella che sta meglio. In realtà anche lei ha ancora dei momenti in cui pensa a quanto successo: rivedere il suo stupratore, guardarlo dritto negli occhi dopo tutti quegli anni e scoprire che è il marito (violento) di una tua nuova amica nonché il padre di due bambini (dunque Ziggy ha due fratellastri) è qualcosa che manderebbe fuori di testa chiunque. Ad ogni modo, ora Jane lavora all'acquario pubblico, e, circondata da animali e bambini in visita, sta nettamente meglio. Sta così bene da concedersi una danza liberatoria in spiaggia, ma la danza viene interrotta dal collega, Corey, che sta andando a fare surf e che le dice che è meglio non fare troppo la "pazzerella" in giro, perché lei in fondo è pur sempre una delle "cinque di Monterey."

Jane, a rapporto con le altre nella macchina di Madeline, espone la sua preoccupazione, ma Renata, che ha agganci nei posti giusti, rassicura tutte: la Detective Quinlan non sta portando avanti nessuna indagine. Il caso in realtà non è propriamente chiuso, ma poiché non ci sono né nuovi indizi né nuovi testimoni, è come se lo fosse. Noi spettatori, però, sappiamo bene che non è così.

Maddie VS Abby, lo scontro infinito

Immancabile la discussione, ovviamente accesissima, tra Madeline la figlia maggiore. Questa volta il problema è che Abigail ha deciso che non andrà al college, cosa che manda fuori di testa la madre. Dapprima Madeline se la prende con Nathan - d'altronde Abigail ora vive da loro, dunque è in quella casa che dev'esserle venuta quell'idea malsana -, poi la sera, in un tentativo di riconciliazione, decide di andare a parlare con la figlia. Prima, però, incrocia Bonnie, che, passa dall'apatia alla furia. La dolce, equilibrata e calmissima insegnate di yoga non ha gradito che Madeline abbia detto alla polizia "E' stato un incidente, è scivolato!" e che le altre siano state tutte al gioco senza battere ciglio, perché alla fine il peso della colpa è comunque ricaduto su di lei. Il peso del senso di colpa. "Non posso parlare con mio marito o con mia figlia, non posso fare altro che mandare giù questa cosa!" si lamenta Bonnie, ma Madeline le dice che non è vero, che può parlare con lei. Con loro. "Non è la sensazione che ho avuto." ribatte il personaggio di Kravitz, e la risposta che arriva da quello di Witherspoon non potrebbe essere più "madelinico": "Scusa tanto, ma eri lontana, questo non è il genere di cose di cui si può discutere su Gmail!"

L'arrivo di Nathan interrompe la discussione. Ritroviamo Madeline in camera di Abigail. In 3, 2, 1 la situazione degenera. Abigail è perentoria: non andrà al college, bansì lavorerà per una startup impegnata nel sociale, una startup impegnata nella costruzione di case per i senzatetto. Inizierà a giugno. "Non me ne frega un cazzo dei senzatetto!" abbaia Madeline, correggendo immediatamente il tiro e spiegando che è chiaro che le dispiace per chi non ha una casa, ma che è decisamente più preoccupata per il futuro di sua figlia. Figlia che se vuole fare del bene può fare delle donazioni a qualche ente di benficienza. Figlia che andrà al college, perché lo dice lei. Figlia che andrà al college proprio perché lei non c'è andata. Madeline non permetterà a Abigail di commettere i suoi stessi errori, con le buone o con le cattive.

Violenti si nasce o si diventa?

Intanto, Jane e Celeste sono andate a bere qualcosa. La seconda chiede alla prima come mai non abbia incassato gli assegni: in fondo Ziggy è il figlio biologico di Perry, e ha diritto alla sua parte. Il personaggio di Woodley dice di non sentirsela, quel denaro è contaminato. Lei è contaminata. E' andata a letto con un uomo sposato sapendo benissimo che da qualche parte al mondo c'era una donna tradita. Ma il personaggio di Kidman è molto chiaro: non ha niente di cui incolparla. In compenso, Celeste ha le idee meno chiare sulla morte di Perry: non può dirsi felice, ma non è neanche triste. E' complicato.

A cena, a casa Wright, Celeste riprende Josh e Max, che stanno bisticciando. Quando uno dei due quasi infilza l'altro con la forchetta, Celeste non ci vede più. E' ovviamente terrorizzata all'idea che i suoi figli in qualche modo abbiano assorbito e fatta loro la violenza del padre, ma, allo stesso tempo, non sa bene come aiutarli. Basterà star loro accanto e guidarli, oppure è tutto già scritto? "Mi manca papà..." ammette Max, l'aggressore. Interviene la nonna, che prima fa un bel discorso sul dolore ("la morte di vostro padre non è qualcosa da cui ci si può riprendere") e sulla rabbia e che poi si lascia andare a un urlo liberatorio. Un urlo a pieni polmoni, così forte da lasciare di stucco sia i bambini sia Celeste.

Mary Louise, che non sa niente del lato oscuro di Perry (ma sarà poi veramente così?), è convinta di aver perso un angelo, è convinta, un po' come tutte le madri di figli maschi, che la sua creatura fosse un uomo meraviglioso. Di notte, dopo l'ennesimo incubo, Celeste si sveglia gridando "Ti uccido, ca**o!!" Mary Louise, che sta dormendo nella stanza a fianco, accorre immediatamente e l'abbraccia. Ma le fa anche una domanda: "Chi è che vuoi uccidere?" Intanto Bonnie osserva l'ingresso del Dipartimento di Polizia della zona...