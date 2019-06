Big Little Lies 2: la trama della nuova stagione

Manca sempre meno all'attesissimo debutto della seconda stagione di Big Little Lies , in onda a partire da martedì 18 giugno, alle 21.15, su Sky Atlantic .

Un cast stellare, una trama adrenalinica e un coacervo di segreti pronto a rimescolare le carte in tavola stravolgendo nuovamente la vita delle protagoniste e della cittadina di Monterey. L’appuntamento con la nuova attesissima seconda stagione di Big Little Lies è per martedì 18 giugno, alle 21.15, su Sky Atlantic.

Big Little Lies: la prima stagione

I sette episodi della prima stagione si sono rivelati un grande successo di pubblico e critica conquistando numerosi riconoscimenti di fama internazionale. Infatti, la serie ha ottenuto ben sedici nomination agli Emmy ottenendo otto vittorie e ben quattro trionfi ai prestigiosi Golden Globe nella categoria come “miglior miniserie o film per la televisione” e per le performance eccezionali di Nicole Kidman, Laura Dern e Alexander Skarsgård (qui puoi trovare tutte le foto più belle del sex symbol svedese).

Big Little Lies: la seconda stagione

Big Little Lies 2 riparte dagli avvenimenti shock del finale della prima stagione che porterà all’arrivo di un nuovo personaggio, ovvero Mary Louise Wright, madre di Perry, interpretata dall’iconica e inarrivabile Meryl Streep.

Mary Louise farà il suo debutto già a partire dal primo episodio quando la sua presenza inizierà a insinuarsi nelle vite delle protagoniste, in primis ovviamente in quella di Celeste, interpretata da Nicole Kidman, apparsa bellissima e raggiante alla première di New York tenutasi qualche giorno fa (clicca qui per vedere tutte le foto più belle dell’evento).

La conclusione della prima stagione ha sconvolto le vite delle protagoniste che ora si ritrovano a fare i conti con il post. Le donne cercheranno di riprendere in mano le loro esistenze ma la situazione non sarà facile, l’apparente perfezione delle case da sogno, la vita quotidiana di quartiere e la tranquillità di Moneterey stanno per essere stravolte.

La seconda stagione di Big Little Lies ci porterà all’interno dei rapporti di amicizia svelandone fragilità, menzogne e punti deboli che saranno destinati a regalare colpi di scena, momenti di svolta inattesi e nuove relazioni.