Big Little Lies 2: il cast della serie TV

Pochi giorni all’inizio di Big Little Lies 2, la serie in cui amicizie femminili, imprevisti, bugie e difficoltà della quotidianità si intrecciano per raccontare la vita delle protagoniste. L’appuntamento con il debutto è fissato per martedì 18 giugno 2019 su Sky Atlantic.

Nei giorni scorsi si è tenuta a New York la tanto attesa première in cui gli attori principali hanno sfilato davanti l’occhio dei fotografi. Protagoniste indiscusse della serata Meryl Streep e Nicole Kidman, quest’ultima accompagnata dal marito Keith Urban (clicca qui per vedere tutte le foto più belle della première di New York).

Grande attesa per Meryl Streep

La prima stagione di Big Little Lies ha saputo conquistare il pubblico sia per la capacità di raccontare storie intriganti dal punto di vista contenutistico sia per essere stata in grado di narrare vicissitudini da punti di vista femminili, sapientemente differenti e avvincenti.

La grande new entry nel cast della seconda stagione è Meryl Streep, attrice che non ha bisogno di presentazioni e che probabilmente incarna l’ultima e unica grande diva del mondo dorato di Hollywood. Meryl entrerà in scena per interpretare Mary Louise Wright, madre di Perry, personaggio interpretato dal sex symbol svedese Alexander Skarsgård (qui puoi trovare tutte le foto più sexy dell’attore).

Big Little Lies 2: il cast della nuova stagione

Nei nuovi episodi troveremo nuovamente tutte le protagoniste principali che ci hanno coinvolto, emozionato e sorpreso nella prima stagione, stiamo ovviamente parlando di Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz, nei panni rispettivamente di Madeline Martha Mackenzie, Celeste Wright, Jane Chapman, Renata Klein e Bonnie Carlson.

Al loro fianco ci saranno Meryl Streep, Adam Scott, James Tupper, Jeffrey Nordling, Kathryn Newton, Sarah Sokolovic e infine Crystal Fox.

Big Little Lies: il successo

La prima stagione di Big Little Lies ha ottenuto grandi apprezzamenti da parte del pubblico così come numerosi riconoscimenti da parte della critica tanto da guadagnare sedici nomination agli Emmy e sei ai Golden Globe vincendone rispettivamente otto e quattro grazie soprattutto alle performance straordinarie di Alexander Skarsgård, Nicole Kidman e Laura Dern, premiati come miglior attori.