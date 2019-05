Big Little Lies 2: la data di uscita della seconda stagione

Su Sky Atlantic sta per arrivare la seconda, attesissima stagione di Big Little Lies. Il nuovo capitolo dell'avvincente serie prodotta da Nicole Kidman e Reese Witherspoon ci riporterà dentro le vite di Madeline, Celeste, Renata, Jane e Bonnie dopo gli sconvolgenti fatti del finale della prima stagione, cioè la scoperta che Perry, il marito di Celeste, è l'uomo che in passato ha stuprato Jane (cosa che fa di lui il padre biologico di Ziggy) e la sua morte per mano di Bonnie, che lo spinge giù da una scalinata per impedirgli di fare del male alle amiche.

Nei prossimi episodio, come ben già sanno i fan, ci sarà poi una new entry di un certo livello: stiamo ovviamente parlando del Premio Oscar Meryl Streep, che vestirà i panni di Mary Louise Wright, la madre del sopracitato Perry, interpretato nella prima stagione da Alexander Skarsgård.

Quando andrà in onda Big Little Lies 2

Come ben sanno i fan, la prima stagione della serie è tratta dall'omonimo romanzo di Liane Moriarty, ma la scrittrice, che è rimasta molto soddisfatta del progetto, ha collaborato attivamente anche alla realizzazione del secondo capitolo della serie. Ma quando andrà dunque in onda Big Little Lies 2? Negli U.S.A. il debutto è previsto per domenica 9 giugno, ovviamente su HBO, mentre in Italia bisognerà aspettare qualche giorno in più, ma poi, martedì 18 giugno, su Sky Atlantic andranno in onda non uno, ma ben due episodi! Poi, dalla settimana successiva (25 giugno), si tornerà all'episodio singolo. Ovviamente Big Little Lies 2 sarà disponibile anche su Sky Go, su Sky On Demand e in streaming su NOW TV.

Big Little Lies 2, il cast

Ritroveremo ovviamente "le cinque di Monterey", dunque rivedremo in azione Reese Witherspoon (Madeline Mackenzie), Nicole Kidman (Celeste Wright), Shailene Woodley (Jane Chapman), Laura Dern (Renata Klein) e Zoë Kravitz (Bonnie Carlson). Presenti anche Adam Scott (Ed Mackenzie), James Tupper (Nathan Carlson), Jeffrey Nordling (Gordon Klein), Kathryn Newton (Abigail Carlson), Sarah Sokolovic (Tori Bachman), e altri personaggi già visti nella prima stagione, tra cui ovviamente i vari figli delle protagoniste.

Tra le new entry troviamo Crystal R. Fox (Elizabeth Howard, la madre di Bonnie), Douglas Smith (Corey Brockfield), Mo McRae (Michael Perkins), Martin Donovan (Martin Howard, il padre di Bonnie), Poorna Jagannathan (Katie Richmond), Denis O'Hare (Ira Farber).

C'è poi un ultimo nome di cui si è giustamente fatto un gran parlare, cioè l'attrice Premio Oscar Meryl Streep, che, come scritto sopra, interpreterà Mary Louise Wright, una madre e una donna in cerca della verità. E se è vero che spesso sono le bugie a ferire e a uccidere, è anche vero che la verità può fare altrettanto male...forse anche di più...