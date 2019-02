Big Little Lies 2: le prime foto ufficiali

Sono finalmente arrivate le prime foto ufficiali della seconda, attesissima stagione di Big Little Lies , in arrivo prossimamente questa estate su Sky Atlantic. Tra gli scatti anche uno ritraente la new entry della stagione, ovvero Meryl Streep : scopri di più

Ci siamo, manca ormai veramente poco al debutto della seconda stagione di Big Little Lies. La pagina Facebook ufficiale della serie ha annunciato che le "cinque ragazze" di Monterey torneranno a coinvolgere il pubblico americano a giugno di quest’anno, e per quanto riguarda noi potremo tornare prossimamente questa estate a vivere le loro storie su Sky Atlantic.

La seconda stagione di Big Little Lies vede l’arrivo di un’importante new entry che ha mandato in visibilio il pubblico: stiamo ovviamente parlando dell’iconica Meryl Streep, che vestirà i panni di Mary Louise Wright, la madre di Perry, interpretato nella prima stagione dall’attore svedese Alexander Skarsgård. Le nuove storie riprenderanno dal finale dell’ultimo sconvolgente episodio e continueranno a raccontare i segreti, i misteri e i sentimenti delle cinque protagoniste.

La prima stagione della serie è basata sul romanzo Piccole Grandi Bugie della scrittrice australiana Liane Moriarty, il cui aiuto è stato di fondamentale importanza per lo sviluppo di questa seconda stagione. I primi sette episodi hanno ottenuto il consenso sia del pubblico sia della critica facendo incetta di premi agli Emmy e ai Golden Globe del 2017, ottenendo rispettivamente cinque e quattro riconoscimenti, tra i quali il Golden Globe come Miglior miniserie, Miglior attrice in una serie per Nicole Kidman e Miglior attore non protagonista in una serie per Alexander Skarsgård.

Le prime foto ufficiali della seconda stagione

Pochissimi giorni fa la pagina Facebook della serie ha pubblicato le prime foto ufficiali della seconda stagione in cui è possibile vedere le immagini delle protagoniste. Ad accompagnare le immagini, l’annuncio che ha rivelato la data di uscita: “Le 5 ragazze di Monterey sono pronte per la seconda stagione. Big Little Lies ritorna a giugno del 2019.” Il riscontro del pubblico è stato immediatamente positivo e ad oggi il post conta oltre 13.000 like, circa 1.900 condivisioni e più di 2.000 commenti, quasi tutti unanimi nel mostrare grande entusiasmo per l'annuncio.

In questa prima foto vediamo tutte le cinque protagoniste della prima stagione di Big Little Lies, da sinistra: Shailene Woodley (Jane Chapman), Zoë Kravitz (Bonnie Carlson), Reese Witherspoon (Madeline Martha Mackenzie), Nicole Kidman (Celeste Wright) e Laura Dern (Renata Klein).