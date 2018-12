Big Little Lies 2: ecco la prima foto con Meryl Streep

@Getty Images

E dopo il primo scatto in assoluto , protagoniste Madeline e Renata, ecco arrivare la prima foto dal set della seconda stagione di Big Little Lies con Meryl Streep nei panni di Mary Louise Wright, la madre di Perry. Lo scatto, postato da Nicole Kidman sul suo account Instagram ufficiale, mostra l’icona hollywoodyana con la nuora e i nipoti: continua a leggere e GUARDA LA FOTO

Cosa c’è di meglio del primo scatto ufficiale dal set di Big Little Lies 2 che ritrae Reese Witherspoon e Laura Dern nei panni delle nemicheamiche Madeline e Renata? Ma è ovvio: un secondo scatto, precisamente il primo scatto con la grandissima Meryl Streep nei panni di Mary Louise Wright, la madre di Perry. A farci questo gradito regalo è stata Nicole Kidman tramite il suo account Instagram ufficiale:

Ecco dunque Meryl Streep nelle vesti di Mary Louise Wright, la madre di Perry (interpretato nella prima stagione da Alexander Skarsgard), giunta a Monterey dopo la morte del figlio per stare vicina ai nipoti e alla nuora, Celeste (interpretata da Nicole Kidman). Ovviamente Mary Louise non ha idea di quanto successo QUELLA NOTTE, e del vero motivo per cui Perry è morto. Lo scoprirà? Se sì, e noi crediamo di sì, cosa farà? Cosa succederà?

La seconda stagione è firmata nuovamente da David E. Kelly, che ha scritto le sceneggiature partendo dal materiale inedito firmato ovviamente da Liane Moriarty, autrice del romanzo da cui è stata tratta la S01. Witherspoon e Kidman vestono ancora i panni di produttrici di un progetto in cui hanno creduto molto e in cui continuano a credere, e il resto del cast principale (Skarsgard escluso per ovvi motivi, ma mai dire mai!) è stato confermato in toto.

