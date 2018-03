Big Little Lies 2: la prima foto con Madeline e Renata

Primissima immagine dal set della seconda stagione di Big Little Lies , attualmente in produzione e in onda nel 2019. Su Twitter, precisamente sull’account ufficiale di Laura Dern, è infatti spuntato uno scatto che ritrae Reese Witherspoon e Laura Dern nei panni dei loro personaggi, Madeline Mackenzie e Renata Klein , e il tweet di accompagnamento non lascia spazio ad alcun dubbio: Madeline and Renata are Back! Continua a leggere e GUARDA LA FOTO

Come ormai sanno anche i sassi, Big Little Lies è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione, ed è attualmente in produzione. I nuovi episodi non andranno in onda prima del 2019, ma finalmente, ecco la primissima immagini di questa attesissima S02. Su Twitter, precisamente sull’account ufficiale di Laura Dern, è infatti spuntato uno scatto che ritrae Reese Witherspoon e Laura Dern nei panni dei loro personaggi, Madeline Mackenzie e Renata Klein, e il tweet di accompagnamento non lascia spazio ad alcun dubbio: Madeline and Renata are Back!

Madeline and Renata are back. #BLL2 Un post condiviso da @ lauradern in data: Mar 19, 2018 at 6:04 PDT

A quanto pare, dopo anni di scontri a colpi di battute passive-aggressive, Maddie e Renata ora sono in buoni rapporti (si sa, uccidere il marito stupratore e picchiatore di un’amica in comune può avere questo effetto), al punto da incontrarsi per un caffè. In realtà non sappiamo NIENTE riguardo cosa accadrà nella seconda stagione, e sicuramente questa è una foto fatta semplicemente per stuzzicare la curiosità dei fan della serie. Lo scatto, però, in realtà ci dice qualcosa: i personaggi di Witherspoon e Dern interagiranno, e speriamo anche molto, aggiungiamo noi!

In attesa del ritorno di Big Little Lies – o quantomeno in attesa dell’arrivo di info più succose – cliccate qui e fate un giro sul nostro speciale dedicato alla serie.