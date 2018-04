Big Little Lies 2: prima foto dal set per Reese Witherspoon e Meryl Streep

Fervono i lavori sul set della seconda stagione di Big Little Lies , in onda nel 2019, annata che si preannuncia ricchissima di ritorni importanti (tra cui, giusto per snocciolare un paio di nomi, Il Trono di Spade 8 e Gomorra 4 ), ed ecco una nuova foto con protagoniste Reese Witherspoon e Meryl Streep: continua a leggere e scopri di più

Continua, seppure col contagocce, l’uscita di immagini dal set della seconda stagione di Big Little Lies. Protagoniste dell’immagine pubblicata da Entertainment Weekly, che vi proponiamo qui sotto, sono Reese Witherspoon, nei panni di Madeline Mackenzie, e Meryl Streep, nei panni di Mary Louise Wright, la madre di Perry, e, di spalle, Nicole Kidman, nei panni di Celeste.

Dopo lo scatto con Witherspoon e Dern nei panni dei loro rispettivi personaggi, e dopo quello con Streep e Kidman, ecco arrivare un nuovo, piccolo tassello del puzzle. D’altro canto, non è che si tratti di una grandissima rivelazione: Madeline e Celeste sono grandi amiche da anni, dunque è normale che Mary Louise, trovandosi a Monterey, interagisca con le persone vicine alla nuora e ai nipoti. Il problema è che lei non sa QUANTO sono vicine Madeline e Celeste. Perché ammettiamolo: essere testimoni dell’omicidio del marito stupratore della tua migliore amica ti avvicina in modo incredibile, specialmente se in giro c’è una detective che non si è bevuta del tutto la storia che le avete raccontato…

Ad ogni modo, non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa seconda stagione, le cui sceneggiature sono state scritte da David E. Kelly partendo da materiale inedito firmato da Liane Moriarty, l’autrice del libro da cui è stata tratta la S01.

