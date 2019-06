Big Little Lies 2: Meryl Streep è Mary Louise Wright

Aspettando l’attesissima seconda stagione di Big Little Lies , in onda su Sky Atlantic a partire dal 18 giugno alle 21.15, ecco il personaggio interpretato da Meryl Streep. Scopri di più. - Big Little Lies 2: le prime foto della seconda stagione

Il conto alla rovescia sta per terminare: la seconda stagione di Big Little Lies arriva su Sky Atlantic dal 18 giugno alle 21.15!

Se già la prima stagione poteva entrare nel Guinness dei primati per il cast femminile più in stato di grazia della storia, la seconda non lascia dubbi. Oltre alle tre protagoniste da chapeau della prima stagione, infatti, si aggiunge un nome a dir poco stellare: Meryl Streep!

Diva tra le dive, attrice pluripremiata che si è portata a casa la bellezza di 21 premi Oscar, questa Star con la S maiuscola ha un nuovo personaggio da aggiungere alla sua galleria di donne eccezionali, interpretate durante una carriera più che rosea.

Si tratta di Mary Louise Wright, la madre di Perry Wright (interpretato da Alexander Skarsgard).

Nell’ultima puntata della prima stagione, Perry trova la morte per mano di Bonnie. Nella seconda stagione arriverà così a Monterey sua madre Mary Louise, costernata dalla morte del figlio nonché preoccupatissima per la situazione dei nipoti, i due gemelli che Perry ha avuto da Celeste.

E soprattutto intenzionata a trovare le risposte che cerca... Come qualsiasi madre, non si rassegna alla scomparsa del figlio, avvenuta inoltre in circostanze così tragiche e sospette. Mary Louise Wright vuole che la verità venga a galla e farà di tutto in suo potere perché questo accada. Ma anche lei è una donna e non potrà di certo restare indifferente alle storie delle altre tre tre protagoniste (a cui si aggiunge Bonnie). Nel bene e nel male...

Per scoprire tutti i risvolti di questo personaggio, che si preannuncia tra i più interessanti di sempre, non perdete il primo appuntamento con l’attesissima seconda stagione di Big Little Lies su Sky Atlantic il 18 giugno alle 21.15, quando andranno in onda eccezionalmente i primi due episodi (poi, dalla settimana successiva, ne andrà invece in onda solo uno).