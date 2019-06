Big Little Lies 2: le prime foto della seconda stagione

E' quasi tempo di tornare a Monterey, è quasi tempo della seconda stagione di Big Little Lies, in onda in prima tv su Sky Atlantic a partire da martedì 18 giugno alle 21.15 . Il nuovo capitolo dell'avvincente serie prodotta da Nicole Kidman e Reese Witherspoon ci riporterà dentro le vite di Madeline, Celeste, Renata, Jane e Bonnie dopo gli sconvolgenti fatti del finale della prima stagione, cioè la scoperta che Perry, il marito di Celeste, è l'uomo che in passato ha stuprato Jane (cosa che fa di lui il padre biologico di Ziggy) e la sua morte per mano di Bonnie, che lo spinge giù da una scalinata per impedirgli di fare del male alle amiche. Nei prossimi episodio, come ben già sanno i fan, ci sarà poi una new entry di un certo livello: stiamo ovviamente parlando del Premio Oscar Meryl Streep, che vestirà i panni di Mary Louise Wright, la madre del sopracitato Perry, interpretato nella prima stagione da Alexander Skarsgård. In attesa del debutto, sfoglia la gallery.