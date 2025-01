Attacco al potere 2, il cast del film con Gerard Butler stasera in tv

2/6 ©Webphoto

Angela Bassett è Lynne Jacobs. L'attrice è salita alla ribalta nel 1993 per aver vestito i panni di Tina Turner in Tina - What's Love Got to Do with It, ruolo che le è valso il Golden Globe e la candidatura all'Oscar. Un ulteriore Golden Globe, e un'altra candidatura all'Oscar, sono arrivati col ruolo di Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever. Nel 2024 ha ricevuto l'Oscar alla carriera per l'nterpretazione di ruoli trascendenti che hanno stabilito nuovi standard nella recitazione