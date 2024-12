Attacco al potere - Paris has fallen, tutto ciò che c'è da sapere

La serie in otto episodi, prodotta da Gerard Butler, va in onda su Italia 1 da lunedì 2 dicembre. Lo show è uno spin-off della saga cinematografica interpretata dall'attore

Va in onda da lunedì 2 dicembre, su Italia 1, la miniserie in otto episodi Attacco al potere - Paris has fallen.

Girata tra Parigi e Londra, e ispirata all'adrenalinica saga cinematografica, i suoi episodi sono concepiti come mini-film d'azione che traggono ispirazione dai fatti d'attualità.

La trama

Al centro della trama di Attacco al potere - Paris has fallen troviamo i servizi segreti francesi e inglesi (DGSE e MI6),

Vincent Taleb è a capo della scorta del ministro della Difesa francese, mentre l'agente Banning (Gerard Butler) guida la scorta del presidente USA. Durante un evento all'ambasciata britannica a Parigi, un gruppo di sicari guidati dall'ex capitano della Légion Étrangère Jacob Pearce scatena il panico: nel mirino, tutti quelli che lo hanno abbandonato nelle mani dei talebani.

Per contrastare il suo piano viene creata una task force, con l'ufficiale Taleb chiamato a collaborare con l'agente dell'MI6 Zara Taylor. Sullo sfondo, una liaison di Taleb con Madame le Présidente de la République Juliette Levesque (Emmanuelle Bercot) e una storia d'amore tra Taylor e Théa (Camille Rutherford, César miglior attrice per Felicità).

Considerata "la più grande produzione televisiva del 2024", Attacco al potere - Paris has fallen si inserisce nel franchise composto da tre film (Attacco al potere - Olympus Has Fallen, Attacco al potere 2 e Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen). Un quarto film, Night Has Fallen, è stato di recente annunciato.