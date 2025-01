Elvis Presley nasceva 90 anni fa, gli attori che l’hanno interpretato

4/18 YouTube

DRAKE MILLIGAN. Il cantante Drake Milligan ha interpretato Elvis in due occasioni: nella serie tv del 2017 Sun Records (nella foto) e nel film del 2014 Nobody. La serie è andata in onda per una stagione: ambientata a Memphis, in Tennessee, racconta delle prime star del rock and roll e del country che hanno registrato al Sun Studio. Tra di loro, oltre a Presley, ci sono Johnny Cash, Carl Perkins e Jerry Lee Lewis

