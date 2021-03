Nato a Springfield il 17 marzo 1951, l’attore statunitense inizia a far parte del mondo dello spettacolo fin da bambino quando all’età di 9 anni firma un contratto con la Disney. Da adulto è ricordato per le sue interpretazioni in film di successo come "1997: Fuga da New York", il sequel "Fuga da Los Angeles", ma anche "La cosa" e "Stargate"