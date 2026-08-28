La serie tv live-action Scooby-Doo: Le origini di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha due new entry nel cast, Andre “3000” Benjamin e Cathy Moriarty, che reciteranno in ruoli ricorrenti. Come si legge nella sinossi ufficiale della rivisitazione moderna del cartone animato Scooby-Doo, “durante la loro ultima estate al campo estivo, i vecchi amici Shaggy (Tanner Hagen) e Dafne (Mckenna Grace) si ritrovano coinvolti in un inquietante mistero che ruota attorno a un cucciolo di alano solitario e smarrito, che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica Velma (Abby Ryder Fortson), originaria del posto, e allo strano, ma affascinante, nuovo arrivato Freddy (Maxwell Jenkins), si mettono alla ricerca della soluzione del caso, che li sta trascinando in un incubo agghiacciante che minaccia di svelare tutti i loro segreti”. Il cast include Maxwell Jenkins nel ruolo di Fred Jones, Tanner Hagen nel ruolo di Norville “Shaggy” Rogers, Abby Ryder Fortson nel ruolo di Velma Dinkley, Mckenna Grace nel ruolo di Dafne Blake, Paul Walter Hauser in un ruolo non ancora specificato e, ancora, Sara Gilbert, Bruce McGill, Sherilyn Fenn e altri. I dettagli sui personaggi, però, restano segreti. Attualmente, le riprese sono in corso ad Atlanta, in Georgia. La serie tv uscirà sulla piattaforma di streaming nel 2027. Josh Appelbaum e Scott Rosenberg sono sceneggiatori e showrunner, nonché produttori esecutivi insieme ad André Nemec, Jeff Pinkner e Adrienne Erickson tramite la casa di produzione Midnight Radio. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman sono produttori esecutivi tramite Berlanti Productions. Toby Haynes è produttore esecutivo e regista del primo episodio. La produzione è a cura di Warner Bros. Television. All’inizio di giugno, Netflix aveva pubblicato sui social un teaser della serie tv, dove il cane investigatore correva nei boschi vicino a un campeggio e incontrava il nuovo amico Shaggy.