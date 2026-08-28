Scooby-Doo, Andre Benjamin e Cathy Moriarty nel cast della serie tv NetflixSerie TV
Il live-action Scooby-Doo: Le origini uscirà nel 2027. Le new entry includono il rapper André 3000, fondatore del duo Outkast, e l'attrice candidata al Premio Oscar nel 1981 per il film Toro scatenato di Martin Scorsese
La serie tv live-action Scooby-Doo: Le origini di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha due new entry nel cast, Andre “3000” Benjamin e Cathy Moriarty, che reciteranno in ruoli ricorrenti. Come si legge nella sinossi ufficiale della rivisitazione moderna del cartone animato Scooby-Doo, “durante la loro ultima estate al campo estivo, i vecchi amici Shaggy (Tanner Hagen) e Dafne (Mckenna Grace) si ritrovano coinvolti in un inquietante mistero che ruota attorno a un cucciolo di alano solitario e smarrito, che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica Velma (Abby Ryder Fortson), originaria del posto, e allo strano, ma affascinante, nuovo arrivato Freddy (Maxwell Jenkins), si mettono alla ricerca della soluzione del caso, che li sta trascinando in un incubo agghiacciante che minaccia di svelare tutti i loro segreti”. Il cast include Maxwell Jenkins nel ruolo di Fred Jones, Tanner Hagen nel ruolo di Norville “Shaggy” Rogers, Abby Ryder Fortson nel ruolo di Velma Dinkley, Mckenna Grace nel ruolo di Dafne Blake, Paul Walter Hauser in un ruolo non ancora specificato e, ancora, Sara Gilbert, Bruce McGill, Sherilyn Fenn e altri. I dettagli sui personaggi, però, restano segreti. Attualmente, le riprese sono in corso ad Atlanta, in Georgia. La serie tv uscirà sulla piattaforma di streaming nel 2027. Josh Appelbaum e Scott Rosenberg sono sceneggiatori e showrunner, nonché produttori esecutivi insieme ad André Nemec, Jeff Pinkner e Adrienne Erickson tramite la casa di produzione Midnight Radio. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman sono produttori esecutivi tramite Berlanti Productions. Toby Haynes è produttore esecutivo e regista del primo episodio. La produzione è a cura di Warner Bros. Television. All’inizio di giugno, Netflix aveva pubblicato sui social un teaser della serie tv, dove il cane investigatore correva nei boschi vicino a un campeggio e incontrava il nuovo amico Shaggy.
CHI SONO ANDRÉ 3000 E CATHY MORIARTY
Ecco i dettagli sulle due new entry della serie tv live-action Scooby-Doo: Le origini, Andre Benjamin e Cathy Moriarty:
- Nato il 27 maggio 1975 ad Atlanta, in Georgia, il rapper e attore André 3000 (nome d’arte di André Benjamin), ha fondato insieme all’amico Big Boi il duo hip-hop Outkast. Parallelamente alla carriera di musicista, ha anche recitato in film come Be Cool (2005), Four Brothers – Quattro fratelli (2005), Revolver (2005) di Guy Ritchie, Idlewild (2006), il biopic su Jimi Hendrix Jimi: All Is By My Side (2013) e Rumore bianco (2022) di Noah Baumbach. È inoltre apparso nelle serie tv The Shield, Messaggi da Elsewhere e American Crime.
- Nata il 29 novembre 1960 a New York, Cathy Moriarty ha debuttato nel cinema all’età di 18 anni nel ruolo di Vickie LaMotta, la moglie del pugile Jake LaMotta (Robert De Niro) nel film Toro scatenato (1980) di Martin Scorsese, interpretazione per la quale ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista. Ha anche recitato in film come I vicini di casa (1981), Un poliziotto alle elementari (1990), Bolle di sapone (1991), I re del mambo (1992), Casper (1995), Gloria (1999), Gonne al bivio (1999) e Patti Cake$ (2017). È recentemente apparsa in tv nelle serie Elsbeth, Will Trent e City on a Hill.
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