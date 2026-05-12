La star britannica premio Oscar, l'attore di "Industry" e il finlandese di "Perfect Strangers" si sono uniti alla produzione dello show attualmente in corso in Francia dove è appena partito il Festival di Cannes, evento che farà da cornice alla nuova trama

The White Lotus 4 è ormai in produzione ma c'è ancora il tempo per gli ultimi check-in, per dirla col linguaggio familiare allo show la cui trama ruota attorno alle vicende di un gruppo di vacanzieri ospiti di resort di lusso sparsi in giro per il mondo.

Il cast della serie ideata, scritta e diretta da Mike White fa spazio ad altri tre interpreti i cui ruoli sono, come sempre, top secret.

Si tratta di Ben Kingsley, Max Minghella e Pekka Strang che, secondo Variety, sarebbero gli ultimi volti di un cast che si è andato componendo via via dallo scorso dicembre e che ad oggi conta un gran numero di componenti.

Tra le new entry, il premio Oscar Ben Kingsley La prossima stagione di The White Lotus si annuncia imperdibile, forse più delle precedenti, merito delle molte scelte della produzione, molte delle quali svelate in anticipo da qualche tempo e relative al casting.

I nuovi episodi dello show saranno animati da un gruppo eterogeneo di attori che, come da tradizione, vedrà sullo stesso set star amatissime dello schermo e interpreti meno noti, pronti a conquistare il pubblico col loro talento.

Tra gli attori già noti, nei quali figurano star come Vincent Cassel e Laura Dern - recentemente subentrata ad Helena Bonham Carter - c'è anche quello di Ben Kingsley, attore premiato con l'Oscar per Gandhi e volto di decine di pellicole di successo, tra cui Shutter Island e Schindler's List.

Anche Max Minghella è un volto noto sia del cinema e della tv degli ultimi decenni. Già diretto da Krasinsky, Clooney e Chazelle, ha recitato in serie di culto come The Handmaid's Tale e l'acclamata Industry.

Quanto a Pekka Strang, ultimo nome del blocco di new entry del cast di The White Lotus 4 appena annunciato, ha lavorato a teatro e in molte produzioni scandinave distinguendosi per il biopic del 2017 Tom of Finland.

Non è chiaro quali saranno i ruoli degli ultimi arrivati ma dal set dello show ormai avviato in Francia trapelano nuovi dettagli sulla trama, sempre riportati dalla stessa fonte d'Oltreoceano.

The White Lotus 4 vedrà contrapposti due gruppi di vacanzieri: uno ospite di un resort di Saint Tropez, l'altro alloggiato in un lussuoso rifugio collinare.

Cosa turberà questa volta la settimana di relax dei gruppi? Soprattutto: come si inserirà nella trama il Festival di Cannes? Leggi anche The White Lotus 4, riprese a Cannes. Cast e trama della nuova stagione

Riprese in corso a Saint Tropez e Cannes The White Lotus 4 arriverà prossimamente in tv, la data è ancora da comunicare. I fan dello show possono, tuttavia, impegnare l'attesa mettendo insieme i dettagli noti dei nuovi episodi relativi al cast ma anche alle location che faranno da sfondo alla storia, una nuova avventura intrisa di lusso e mistero, questa volta ambientata in Europa.

Già da alcuni mesi sono stati resi noti i dettagli relativi alla nuova destinazione dello show che, dopo le Hawaii, la Sicilia e la Thailandia, torna nel Mediterraneo per immergersi nelle atmosfere della Costa Azzurra.

Oltre a Saint Tropez e al suo iconico Château de La Messardière, la produzione prevede riprese anche a Cannes e all'Hotel Martinez, alloggio nel mese di maggio delle celebrità ospiti del Festival di Cannes.

La kermesse cinematografica, che è in corso dal 12 al 23 maggio, avrebbe un peso nel copione.

La critica sociale di Mike White, questa volta, passa anche per l'industria cinematografica e non si esclude che, come è accaduto per altre produzioni hollywoodiane (vedi Il Diavolo veste Prada 2, filmato durante la Milano Fashion Week) nel girato ci finiscano anche immagini del vero red carpet e non solo.

Anche alcuni scorci della capitale francese compariranno nella nuova stagione, a conferma di un lavoro di scrittura volto a costruire una trama intricata che tenga gli spettatori col fiato sospeso.

Non resta che attendere nuove indiscrezioni ma per ora il set resta blindatissimo. Leggi anche The White Lotus, Ari Graynor e Dylan Ennis nel cast della stagione 4