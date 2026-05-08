L’uscita di Il Diavolo veste Prada 2 ha fatto esplodere l’interesse per le sue location italiane. Da Milano al Lago di Como, le ricerche online per ville, hotel e ristoranti apparsi nel film sono aumentate fino al 193%. Secondo un’analisi di SIXT basata sui dati Google Trends, Villa Balbiano, Palazzo Parigi Hotel e Il Salumaio di Montenapoleone sono tra i luoghi più desiderati dai fan della pellicola con Meryl Streep e Anne Hathaway

Il Diavolo veste Prada 2 fa impazzire i turisti: boom di ricerche per le location italiane Tra moda, hotel di lusso e ville storiche, il sequel cult con Miranda Priestly sta trasformando Milano e il Lago di Como nelle mete cinematografiche più cercate del momento. L’uscita di Il Diavolo veste Prada 2 ha infatti innescato un caccia online alle location italiane del film Le ricerche Google dedicate alla pellicola sono aumentate del 200% nell’ultima settimana, con oltre 1,6 milioni di query registrate solo nell’ultimo mese in Italia. Gran parte della pellicola è stata girata tra Milano e il Lago di Como, e i luoghi iconici del film hanno registrato picchi di interesse fino al 193%. A rilevarlo è un'analisi degli esperti di viaggio di SIXT autonoleggio, basata sui dati Google Trends del 5 maggio scorso.

Villa Balbiano sul Lago di Como è la location più cercata del film Al primo posto della classifica c'è Villa Balbiano, con un incremento record del 193% nelle ricerche. La splendida villa sulle rive del Lago di Como appare nella scena in cui Andy fa ritorno alla rivista Runway, conquistando il pubblico con la sua eleganza affacciata sull'acqua. Situata a circa un'ora e venti minuti di auto da Milano, la villa è disponibile per affitti di lusso e matrimoni fino a 30 ospiti. Già nota per la sua comparsa in House of Gucci, viene spesso confusa con Villa del Balbianello, resa celebre da Star Wars e da un film di James Bond del 2006. Approfondimento Il diavolo veste Prada 2, Miranda e il mondo che cambia. Recensione

Villa Balbiano - ©Getty

Palazzo Parigi Hotel, l’hotel di lusso di Milano visto nel film Secondo posto per il Palazzo Parigi Hotel di Milano, dove nel film soggiorna il glamour team di Runway. Le ricerche sono salite del 160%, trascinate dall'atmosfera lussuosa della struttura, perfettamente in linea con l'estetica sofisticata della pellicola. Vale la pena sapere, tuttavia, che alcune scene degli interni — camere e grandi scalinate — sono state in realtà girate a Winfield Hall, una residenza privata a Glen Cove, negli Stati Uniti, e quindi non visitabili dal pubblico. Approfondimento Il Diavolo Veste Prada 2 conquista il box office italiano: gli incassi

Palazzo Parigi Hotel - ©Getty

Il Salumaio di Montenapoleone: il ristorante milanese del film Terzo posto per Il Salumaio di Montenapoleone, storico ristorante milanese a conduzione familiare fondato nel 1957, scelto come set per l'incontro tra Andy, Emily e Donatella Versace. Nascosto in un cortile rinascimentale nel cuore del quadrilatero della moda, unisce tradizione culinaria italiana e fascino senza tempo. La sua presenza nel film ha generato un aumento del 120% delle ricerche in Italia. Approfondimento Il Diavolo Veste Prada 2, i doppiatori della versione italiana

Foto da Instagram https://www.instagram.com/ilsalumaiodimontenapoleone1957

Villa Arconati, la "piccola Versailles" di Milano: +110% Al quarto posto Villa Arconati, nel Parco delle Groane a nord-ovest di Milano, con un +110% di ricerche. Alcune stanze della villa sono state utilizzate come scenografia per diverse scene del film. Spesso definita la "piccola Versailles di Milano" per la sua architettura barocca e i suoi ampi giardini, si trova a circa 40 minuti di auto dal centro città e rappresenta una meta ideale per una gita fuori porta. Approfondimento Il Diavolo veste Prada 2 racconta i quarantenni alla perfezione

Villa Arconati - ©Getty

Piazza della Scala, il cuore culturale di Milano: +100% Chiude la top 5 Piazza della Scala, uno dei simboli di Milano e sede del celebre teatro lirico, con un aumento del 100% nelle ricerche.. Dopo l’uscita del film, Piazza della Scala è tornata al centro delle ricerche dei turisti internazionali e dei fan della saga. Approfondimento Simone Ashley, chi è la star di Bridgerton nel Diavolo veste Prada 2